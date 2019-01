Ariel Holan y su defensa por la ida del goleador de la Superliga Fuente: FotoBAIRES

No fue un mercado de pases sencillo para Independiente : tras vender a Maximiliano Meza al Monterrey en una cifra multimillonaria, también dejó ir a Emmanuel Gigliotti rumbo al Toluca. Su marcha extrañó a propios y ajenos porque el Puma, máximo goleador del torneo actual junto a Lisandro López con 12 goles cada uno, atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y había calzado a la perfección en la estructura de Ariel Holan.

Sin embargo, pese a ser una de las figuras del combinado de Avellaneda, el delantero de 31 años aterrizó en México. A Independiente le quedaron 3.200.000 de dólares por el pase de Gigliotti, quien en su despedida dejó señales de su tensa relación con Holan: en un post en su cuenta de Instagram agradeció a todos, salvo a quien fuera su entrenador. "Mi salida fue rara, me voy empujado. Quiero aclarar que no me voy por un tema económico, sino futbolístico. Relación con Holan ya no tenemos, antes era una relación jugador-entrenador", explicó desde el Aeropuerto de Ezeiza antes de marcharse a Toluca.

Holan, quien también recibió las críticas de Fernando Amorebieta (rescindió su contrato) y Leandro Fernández (firmó con Vélez), no habló sobre las polémicas que protagonizó hasta este viernes, cuando en la conferencia de prensa previa al cruce del domingo frente a Talleres por la Superliga dejó en claro su postura: "No quiero hablar puntualmente de cada jugador. En el caso de Amorebieta, el club tuvo un serio problema con su representante, que hizo una demanda ante la FIFA. Hay decisiones institucionales que no dependen de mí".

Mucho se ha hablado de la personalidad de Holan, quien asumió su condición de líder: "Tengo un temperamento fuerte y soy muy exigente. No estoy acá para que los jugadores me quieran y yo sea un amigo. Las decisiones que tomo tienden a la justicia del grupo y tengo una muy buena relación con la mayoría de mis jugadores. No puedo tomar decisiones por lo que me dice la gente, si no me voy a la Erico. Yo tomo decisiones deportivas sin tener el diario del día después".

Mano a mano con Estudio Fútbol, programa de TyC Sports, profundizó su decisión en dejar marchar a Gigliotti: "Estoy intentando armar el mejor Independiente posible. Nico Domingo era el quinto mediocampista central de River y Gigliotti estaba jugando en la Segunda de China. Los traje yo y fueron los que más jugaron. Tenemos cosas lindas para comunicar en Independiente pero salimos en las noticias porque un jugador se va enojado conmigo. En otras instituciones, el goleador del club está en el banco de suplentes y nadie dice nada".

Independiente, séptimo en la Superliga, retomará a la actividad el domingo frente a Talleres en el Estadio Libertadores de América. Holan podrá contar con los dos refuerzos que el Rojo contrató de cara al primer semestre de 2019: Pablo Pérez, quien llegó desde Boca, y Cecilio Domínguez, un jugador permanentemente buscado por los grandes del fútbol argentino".

"Me hubiera gustado que Cecilio Domínguez hubiese llegado antes. Pablo Pérez está para jugar", detalló Holan. Tanto Pérez como Domínguez llegaron a Avellaneda para darle un salto de calidad al Rojo. El ex capitán de Boca abandonó al Xeneize y, ya recuperado de la lesión que lo complicó durante la final de la última Copa Libertadores en Madrid, podría convertirse en una pieza clave en la estructura de Holan.

Domínguez, quien el pasado estuvo en la óribta de Boca y River, intentará recuperar el rendimiento que lo convirtió en una de las joyas del fútbol sudamericano cuando en 2016 anotó 26 goles en 42 partidos con la camiseta de Cerro Porteño. Tras desempeñarse durante las últimas dos temporadas en el América mexicano, el paraguayo de 24 años intentará reencontrarse con su mejor versión en Avellaneda.

"Se hizo muy larga la espera, pero ya estoy acá, feliz y pensando en Independiente. Holan me dijo que quería que venga. Vestir esta camiseta es una posibilidad muy linda para demostrar lo que sé. Me agarra en una de las mejores etapas de mi carrera y le prometo al hincha mucho trabajo y profesionalismo", reflexionó tras su llegada al país.

Sin Gigliotti ni Meza pero con Holan como la pieza clave que le da sentido al proyecto Independiente, el Rojo intentará escalar en la tabla de posiciones de la Superliga que lo tiene a trece puntos del líder Racing.