Anne Hathaway reveló que habrá una tercera parte de El diario de la princesa

La actriz dijo que ya existe un guión de la nueva película que protagonizará junto a Julie Andrews

25 de enero de 2019 • 15:40

Debido a su gran elenco y a la efectividad de su dinamismo, la historia de cuento de hadas actualizada que narra El diario de la princesa transformó a la película estrenada en 2001 en un objeto de culto. Una jovencísima Anne Hathaway comenzaba su carrera en Hollywood poniéndose en la piel de Mia Thermopolis, una adolescente que descubre que es la heredera al trono de Genovia, tierra gobernada por su abuela, la reina Clarisse Renaldi, encarnada nada menos que por la incomparable Julie Andrews. Las peripecias de una chica desalineada que se convierte en princesa tenían todo para ganarse los corazones de la generación criada bajo la tutela de Disney.

En 2004, la segunda parte de la historia la llevó a Mia a convertirse en reina y buscar el amor verdadero y, ahora, 18 años después del estreno de la primera, Hathaway reveló que se está trabajando en una tercera entrega. Entrevistada en el programa de Andy Cohen, Watch What Happens Live, ante la consulta de una televidente, respondió: "Existe un guión para la tercera película. Hay un guión: yo quiero hacerla. Julie (Andrews) quiere hacerla. Todos queremos que suceda." Y agregó: "No queremos que nada trascienda a no ser que sea perfecto, porque amamos la película tanto como ustedes. Pero estamos trabajando en ello."

A pesar de que no dio más detalles, sí confirmó que la actriz de Mary Poppins y La novicia rebelde participará de esta nueva producción, lo que generó la reacción inmediata de los fans de la saga.