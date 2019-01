Aldosivi-Racing Club, Superliga: todo lo que hay que saber del partido

Argentina Superliga | Fase de grupos Sin Comienzo P Aldosivi P Racing Club

Aldosivi recibe a Racing este sábado, por la fecha 16 de la Superliga. El partido se juega a las 21.30 y es televisado por Fox Sports Premium. En el torneo, Aldosivi viene de ganar ante Argentinos por 2-1 mientras que Racing viene de ganar ante San Martín de San Juan por 1-0.

Racing es el líder de la Superliga, con 36 puntos. Es el equipo que más ganó: 11 encuentros. Y es el segundo conjunto más goleador, con 26, a uno de Atlético Tucumán. Los especialistas consideran, además, que es el que mejor juega. Compró a Darío Cvitanich, un símbolo de Banfield, toda una declaración: no sólo está arriba de todos, sino que complementa al plantel con más recursos de calidad. El líder chocará esta noche con Aldosivi -un equipo noble y audaz, aunque sin demasiados elementos de jerarquía-, en Mar del Plata, sin perder el eje: ante todo, tranquilidad. "Creo que llegamos bien, tranquilos, sabiendo que Aldosivi será un duro rival, que ha hecho una gran campaña con un entrenador que tiene la idea muy clara", cuenta Eduardo Coudet, el creador de una estructura agresiva, que con el transcurrir del tiempo sumó una buena dosis de solidez.

"Hay 10 finales por delante, pero no hay que desviarse de la principal, que es la próxima. Además, no me enfoco en los demás, sino en nosotros, porque intentamos ser competitivos, tratamos de ser protagonistas en todos los partidos, buscamos manejar cada juego y ser superiores al rival", analiza el DT, con la convicción de que la travesía siga su marcha. Pareciera que Racing no tiene adversarios duros en el camino en la recta final -Boca, el primer grande en el horizonte, de arriba hacia abajo, está a 12 puntos, con dos partidos menos-, pero no se confía. Sabe que la construcción del título se consolida en todos los capítulos.

Coudet, además, dejó un par de conceptos en dos nombres propios. Cvitanich: "Se lo ve muy bien y muy cómodo, está a gusto con la idea de juego y va a ser muy útil a lo largo de estos 10 partidos que quedan". Pol Fernández: "No le toca jugar desde el comienzo esta vez, pero eso no significa que no esté bien; están todos los muchachos bien y la idea de juego está clara". El líder será acompañado por una multitud: habrá público visitante. Según la venta anticipada, unas 12.000 personas en Mar del Plata. El operativo de seguridad contará con 650 efectivos policiales.

Las probables formaciones:

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Emiliano Amor, Leonel Galeano y Lucas Villalba; Federico Gino, Dardo Miloc y Iván Colman o Juan Galeano; Matías Pisano, Cristian Chávez y Franco Pérez.

Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Augusto Solari, Matías Zaracho y Ricardo Centurión; Jonatan Cristaldo y Lisandro López. Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

José María Minella (Mar del Plata). Árbitro: Germán Delfino.

Germán Delfino. Hora: 21.30.

21.30. TV: Fox Sports Premium.