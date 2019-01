Se postergó Hello Dolly!, el musical que iba a protagonizar Natalia Oreiro

Bette Midler, en la última versión de Hello Dolly!, en Broadway Crédito: NYT

Fue el primer musical que tomó audiciones para elegir a su elenco. Todos fueron anunciados, incluso sin que se confirme su protagonista. Pero la "migración" de varios de esos elegidos a otros elencos daba a entender que algo pasaba con Hello Dolly!, el musical clásico que producen Leo Cifelli y Ángel Mahler, con dirección de Arturo Puig.

Hace poco circularon rumores que lo estrenaría Lucía Galán en la primera semana de julio ( antes se hablaba de Natalia Oreiro), pero unos días atrás ya era secreto a viva voz su posible postergación debido a la crisis económica. Hoy, sus productores lanzaron un comunicado a las redes explicando las razones de su postergación:

"A comienzos de 2018 decidimos que ya era hora de hacer realidad un sueño muy ambicioso:

Poner en escena la emblemática comedia musical Hello Dolly!. Conformamos un equipo de artistas maravillosos y comenzamos a desarrollar una producción del alto nivel que Hello Dolly! se merece. Sin embargo, ante la grave crisis económica existente, decidimos posponer el estreno. Queremos que Hello Dolly! sea una producción de máxima excelencia. ¡Y así la vamos a hacer! Los estaremos contactando en breve. Angel Mahler y Leo Cifelli"

Lucía Galán sería Dolly... pero en 2020

Lo que se comenta es que Hello Dolly! abriría la temporada teatral 2020, en enero, y que efectivamente, los papeles protagónicos serán encarnados por Lucía Galán y Antonio Grimau.

Estaban programados varios musicales provenientes de Broadway para esta temporada: Chorus Line (el primero que estrenó), Cabaret , Hair , Once, Waitress , Come From Away y Hello Dolly! Estos dos últimos fueron postergados.