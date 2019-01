Nicolás Maduro: "Vamos a derrotar el golpe de Estado íntegra y absolutamente"

El presidente de Venezuela respondió preguntas de medios internacionales Fuente: AFP - Crédito: Yuri Cortez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019 • 14:37

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló pasado este mediodía con la prensa internacional al mismo tiempo que el declarado presidente "encargado" Juan Guaidó daba un discurso en una plaza caraqueña ante una multitud.

Maduro volvió a denunciar un "intento de un golpe de Estado acompañado por un golpe mediático internacional contra Venezuela" que busca "llenar de presión a un país e imponer el modelo de intervención que se pretende desde Washington".

"Se está levantando en el mundo y en los Estados Unidos una ola de rechazo e indignación al golpe de Estado que se pretende en Venezuela, a la jugada golpista del gobierno de Donald Trump contra el gobierno legitimo del presidente Maduro y de la revolución bolivariana", dijo Maduro en una conferencia de prensa con medios internacionales desde el Palacio de Miraflores.

En ese sentido, reiteró que en Venezuela "se pretende otra vez más un golpe de Estado monitoreado, financiado y dirigido de manera extravagante y vulgar del gobierno de Estados Unidos". "Esta nueva versión de golpe de Estado que pretenden disfrazar con argumentos absurdos el pueblo venezolano no lo permitirá, las Fuerzas Armadas no lo permitirán y nosotros lo vamos a derrotar. Nos vamos a encargar de que prevalezca la paz", agregó.

"Vamos a derrotar el golpe de Estado íntegra y absolutamente aferrados a la Constitución", afirmó el mandatario bolivariano, que consideró que se está viviendo "un momento estelar de la lucha por la soberanía, la independencia y la existencia de Venezuela como república".

Diálogo

Por otro lado, Maduro afirmó que "con la oposición siempre ha habido y hay canales de comunicación". En ese sentido, contó de una reunión de Guaidó con los dirigentes chavistas Freddy Bernal y Diosdado Cabello el pasado 22 de enero, pese a que él considera que el líder opositor "es un agente de los gringos en Venezuela". "Lo formaron como agente y lo metieron en la política, es un agente del Gobierno de los Estados Unidos. Va a cumplir órdenes de ellos, no tiene capacidad autónoma de pensar y decidir él", lanzó.

Guaidó es un agente de los gringos en Venezuela

"Guaidó le juró a Diosdado Cabello que no se iba a juramentar", comentó Maduro sobre la presunta reunión horas previas a las protestas y la declaración del gobierno interino. "Yo estoy comprometido con el diálogo nacional, para ir donde haya que ir", agregó y manifestó que está dispuesto a juntarse con el declarado presidente interino de Venezuela. "Estoy listo para el diálogo porque creo en la democracia, en la verdad, en la palabra".

EE.UU. y el petróleo

Además, Maduro insistió con su orden de que la embajada de Estados Unidos cierre antes del domingo, tras el anuncio de la ruptura de las relaciones bilaterales. "El gobierno de Estados Unidos tiene que cumplir plenamente. No han querido dialogar", expresó.

Si no nos compran papa, cebolla, pollo o petróleo, lo venderemos en otro lado. Sencillo como eso

"Yo quiero mucho a Estados Unidos. Me gustaría volver después de que sea presidente", dijo ante la pregunta de un periodista de la agencia estadounidense Bloomberg. "Yo no soy antiestadounidense, soy antiimperialista, que es distinto. Creo que puede haber una gran potencia en el mundo para el bien de la humanidad, pero no como imperio".

"Nosotros tenemos relaciones múltiples con Estados Unidos. Yo he roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump, no he roto relaciones con los Estados Unidos", dijo, en respuesta a una pregunta sobre el vínculo comercial por el petróleo con ese país. "Si no nos compran papa, cebolla, pollo o petróleo, lo venderemos en otro lado. Sencillo como eso", agregó.

Por otro lado, dijo que está dispuesto a ir a Nueva York para debatir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. "El debate es bienvenido", dijo.