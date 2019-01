"Pity" Martínez fue presentado en Atlante

Gonzalo "Pity" Martínez dejó una huella que quedará en la historia de River pero eso es pasado y ahora el fútbol lo llevó por diferentes geografías. Esta mañana le llegó el momento de la presentación oficial con su nueva camiseta de Atlante United de la Major League Soccer , de Estados Unidos. Ese será el nuevo equipo en el que Pity intentará enamorar a los hinchas.

Al ser consultado por la llegada a un nuevo fútbol, dijo: "Quiero hacer las cosas bien acá. Me decidí por Atlanta porque soy un chico que le gustan los desafíos. Y este es un club que viene de ganar títulos, está creciendo mucho y por eso me convencí. Me demostraron que es un equipo serio y eso es lo que me gusta. El recibimiento de mis compañeros y mi cuerpo técnico fue algo muy lindo. El grupo humano es muy bueno. Espero acoplarme rápido a ellos y llevar a este club a lo más alto", fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

Gonzalo Martínez ya no es ese nene que se ganó el apodo de Pity. Sin embargo, los periodistas le consultaron por las raíces y el inicio de su apodo. "Es por mi mamá, fue ella que desde chico me dice así y parece que ya me quedó para siempre", dijo, entre risas, ante la mirada de los periodistas.

Con 163 partidos en River, Pity Martínez fue uno de los jugadores con más partidos en la era Gallardo. Es el mismo que supo revertir una historia que parecía no tener un buen final. Al principio fue discutido por muchos de sus hinchas. Pero supo modificar su destino y en estos días ya lo extrañan en Núñez. Mientras tanto, en Atlanta ya empiezan a disfrutarlo.