25 de enero de 2019 • 16:07

Luego de su defensa por redes sociales al régimen de Nicolás Maduro y de denunciar un "golpe de estado" en Venezuela , el dirigente social Juan Grabois protagonizó un tenso cruce con el periodista Ernesto Tenenbaun , a quien acusó de no conocer al presidente de Honduras y de utilizar una doble vara para medir las manifestaciones en el país caribeño y las que él protagoniza en la Argentina.

La entrevista en Radio con Vos comenzó con una pregunta al titular del Frente Patria Grande sobre qué pensaba de Nicolás Maduro, a lo que respondió: "Mi posición es similar a la de Uruguay y México. Con independencia de lo que pienses respecto del gobierno de Maduro, es un error grave y un antecedente peligrosísimo el reconocimiento de un gobierno de facto y sobre todo esta suerte de festejo de métodos de protesta social, que se evalúan con doble vara. O sea, están bien en Venezuela, pero están mal en la Argentina".

Luego se quejó: "He visto medios argentinos que se han cansado de criticar las movilizaciones pacíficas que realizamos los movimientos sociales aquí festejando el uso de bombas molotov, capuchas, escudos, palos, saqueos, piquetes. Entonces uno se pregunta cuál es el criterio con el cual se acepta la aplicación de la violencia en el marco de los procesos de cambio".

"Desde luego mi posición es diametralmente opuesta a la que asumió Macri. Ni siquiera todos los países aceptaron la autoproclamación de la persona que se declaró presidente sin el más mínimo fundamento legal. Esto genera un antecedente peligroso", dijo Grabois en su análisis de la situación y evitando definir al líder chavista.

Tenenbaum le volvió a preguntar por Maduro y Grabois volvió a esquivar su definición: "Lo que opino de Maduro es un tema absolutamente secundario porque poco puedo opinar. No conozco en profundidad el tema. Sí veo que en Venezuela hay una crisis tremenda que lleva muchos años. Y eso se resuelve mediante el diálogo".

Allí comenzó la parte más tensa de la charla, que duró unos 30 minutos.

"A mí no me parece neutral ni lógico que tengas una opinión tan clara respecto a qué es lo que hace Guaidó y no tengas información respecto de Maduro. Los informes de los organismos de Derechos Humanos más equilibrados y prestigiosos del mundo son estremecedores. Hablan de picanas eléctricas, torturas, persecución a opositores, disparos a manifestantes, cárcel a políticos y miles de exiliados. Tampoco hay elecciones legítimas. Desde los años 80 que no he visto una dictadura conformada con un aspecto tan clásico. Por supuesto que esta salida con Trump y Bolsonaro atrás es híper cuestionable. Pero cuando te pregunto qué opinás de Maduro no me podés decir que no estás informado", le dijo el periodista.

Grabois recogió el guante y aseguró: "Vos hacés una descripción para desacreditar mi opinión. Esa descripción es muy similar a la que se podría hacer de Honduras, que es un país que no está en la agenda porque no tiene la principal reserva de petróleo de América Latina. Que Trump se preocupe por la democracia en Venezuela me suena extraño; que se preocupe por capturar las reservas de Venezuela me suena más probable. Y eso me preocupa porque soy argentino. Tolerarle todo a Maduro no; pero tampoco avalar un golpe militar".

-"Pero Juan, lo que hay en Venezuela no es un golpe militar".

-"Muchos golpes militares se han dado sin disparar una bala. Intentaron la salida militar, no les salió y ahora hicieron algo que es un antecedente muy jodido. La caracterización de dictadura que hacés, peso más o peso menos, se aplica a un montón de países de América Latina. No te escuché hablar nunca de los migrantes de Honduras. ¿Cómo se llama el presidente de Honduras?"

Allí el conductor se quedó callado y Grabois redobló su posición: "No lo sabés. Yo a Venezuela no fui nunca; a Honduras sí. Fijate el baño de sangre que hubo. En Venezuela están promoviendo una guerra civil y eso es mucho peor".

"No sabés con el dolor con el que te escucho. Basta salir a la calle y preguntarle sus historias a los chicos venezolanos que te atienden en cualquier bar y te juro que te ponés a llorar", le dijo Tenenbaum.

"No estoy diciendo que Venezuela es un paraíso. Me molesta que metan preso a Leopoldo López. Mi argumento es que hay una evaluación subjetiva. ¿Querés que te diga que lo de Venezuela es una dictadura militar? No lo pienso. Pienso que es un gobierno que está absolutamente desarticulado y que tiene que establecer una estructura de diálogo mucho más firme. Todo sucede en un contexto de ambiciones de otros países que participan del bloqueo económico sobre los recursos naturales de Venezuela; fundamentalmente de Estados Unidos. ¿Esto es un invento mío? ¿Trump se preocupa por los Derechos Humanos?", le preguntó el líder social al periodista que le contestó: "Pero si tenés un régimen de hambre y represión de tantos años sí es una dictadura... vos llamás golpe a cualquier cosa".

"No. Llamo golpe a que se proclame a un presidente y Estados Unidos lo reconozca a los cinco minutos. Que no se reconozca esa injerencia es no querer ver la realidad. Yo hablo de lo que conozco. No me posiciono sobre Siria o Afganistán. No conozco actores ni del gobierno ni de la oposición de Venezuela. Y Maduro por lo menos emerge de un proceso parecido a uno democrático", se justificó Grabois.