Los tiempos cambian, los hábitos se modifican y también lo hace la manera en la que la gente se conoce. Así como durante muchos años los noviazgos solían nacer en una pista de baile o, más recientemente, en una sala de chat, hoy son las redes sociales y las apps de citas las elegidas para encontrar pareja.

Soltero y con 39 años, Rodrigo Guirao Díaz entiende muy bien cómo es el juego de la "conquista virtual", y por eso no tuvo ningún problema en dar su punto de vista sobre el modo en que ha cambiado la forma de conocerse. "Tuve una cita con alguien de Instagram. Después de meses y meses de hablar y como loco ver sus historias durante un año, de golpe te encontrás un día y es como que re conoces a esa persona. Pero en realidad recién te estás viendo, es una locura", contó el actor de Campanas en la noche al sitio PrimiciasYa.

"Para mí Instagram es todo, es como tener el boliche en casa", señaló con humor. "Son momentos. Lo único que se perdió es el encare cara a cara. Ahora estás en un bar y te buscan por Instagram para escribirte en vez de ir a saludarte en persona", disparó el actor.

Guirao Díaz también quiso dejar en claro que, en su caso, las apariencias tampoco lo son todo: "Me pasa lo mismo que a cualquier hombre. Quizá para algunas mujeres soy fachero pero para otras no. Y está bien. Además, la pinta no lo es todo. Quizás la chica que me gustó está en pareja o en otra, y no se puede dar. Es así".

El galán se separó a fines de 2016 de la modelo Julieta Miquelarena, y ya en ese momento dio cuenta de cómo había encontrado en la red social de fotografías un camino para conocer chicas. "Es raro volver a la soltería en estos tiempos porque cambió mucho todo y hay un sistema nuevo de encare en las redes al que yo no estaba acostumbrado", señalaba en mayo de 2017. Al parecer, Guirao Díaz ya es todo un experto en el tema.