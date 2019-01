Diez escapadas urbanas para disfrutar de la ciudad

Noche de cine al aire libre en La Usina del Arte, en La Boca, una de las numerosas propuestas culturales para disfrutar este verano Crédito: Patricio Pidal/AFV

Natalí Ini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de enero de 2019

El verano de Buenos Aires recién está tomando temperatura, pero la movida cultural está superencendida. Para quienes se encuentran en la ciudad trabajando o de vacaciones hay muchas propuestas para el día y la noche. La caída del sol tardía y las noches cálidas se llevan bien con lo urbano. Por ejemplo, ver rincones de la ciudad desde la mirada de una extranjera amante de la "ugly architecture" o contemplar -desde una terraza- una proyección de artes visuales sobre edificios históricos es hacer de lo cotidiano una novedad. El verano tiene ese encanto, la rutina sigue pero algo en el aire lo hace sentir distinto al resto del año.

Por estos días, la ciudad se poblará de artistas locales e internacionales porque hasta el 3 de febrero se desarrollará el evento cultural más importante de este verano: el Festival Internacional de Buenos Aires. Teatro, danza y música en 59 sedes y en espacios públicos. Para los apasionados de las artes visuales, la ciudad será su paraíso. Por primera vez tendrá espectáculos para chicos, los otros protagonistas de las vacaciones de verano. Para ellos, por otro lado, se abren los museos de la ciudad cuando se esconde el sol, por un rato se van a sentir en la película Una noche en el museo y con las linternas descubrirán los fantasmas e historias del lugar.

En esta guía de actividades, también hay gastronomía al aire libre, acompañando una buena película en el autocine del Rosedal y gastronomía en cámaras de frío, porque un tour cárnico también es turismo. Seguro hacés match con alguna de estas propuestas variadas, divertidas e incluso muchas de ellas gratuitas.

1.El teatro colón se vuelve eléctrico

Las guitarras eléctricas llegan una vez más al Teatro Colón: el majestuoso escenario recibe a bandas de rock y pop del país e internacionales en el Festival Únicos. Café Tacvba, Juanes, Pedro Aznar, Lila Downs, Gustavo Santaolalla, Luciano Pereyra, Katherine Jenkins y Antonio Carmona y otros que se irán anunciando en los próximos días harán versiones sinfónicas de su música junto a una enorme orquesta. Entre los internacionales hay que destacar la presencia de Café Tacvba, una de las bandas más grandes de México, que este año festeja 30 años de historia de su proyecto cultural vanguardista en el que mezclan rock con historias y sonidos de la cultura popular mexicana. El año pasado, por este mismo escenario pasaron Joan Manuel Serrat, Hernán Cattaneo y Luis Fonsi, entre otros.

El festival se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero y las localidades ya están a la venta en

www.tuentrada.com

2. Un tour para amantes de la carne

"Tour cárnico" suena quizás algo tenebroso, pero para los fanáticos del asado y las picadas este tipo de turismo en la ciudad puede ser un deleite y, también, de mucha utilidad. Se trata de un recorrido para conocer los secretos de las carnicerías: nuevos cortes, consejos de los carniceros y cómo son los procesos de madurado en seco y desposte. El acceso al detrás de escena de las carnicerías lo habilita Claudio Weissfeld, periodista gastronómico y uno de los creadores de la Comunidad Nerca, donde desde hace cuatro años vienen organizando eventos, cenas y charlas sobre cultura carnívora de la ciudad. A través de Experiencias Airbnb se puede reservar un lugar en este tour que estará todo febrero. Arranca en Tomahawk, una carnicería especializada en el proceso de madurado en seco; allí se ve cómo se añejan los trenes de bife y, para empezar a entrenar el paladar, ofrecen unos ricos fiambres y una copa de malbec. A unas pocas cuadras (el recorrido es a pie), los turistas de la carne verán un desposte en Piaf, es decir, de dónde se extrae cada corte, y se aprende cómo aprovecharlo, cómo asarlo y cómo distinguir los de buena calidad. Finalmente, en una carnicería especializada en carne de cerdo se puede ver (y aprender) el proceso para hacer chorizos artesanales y conocer qué los distingue de los industriales.

3. Fiba o la ciudad como escenario

Del 23 de enero al 3 de febrero, el Festival Internacional de Buenos Aires transforma la ciudad en escenario: se presentan más de 2000 artistas; 220 espectáculos y actividades de teatro, danza, música y artes visuales. Es la posibilidad para ver creaciones de otros países, como La desnudez, de la destacada compañía de danza española Daniel Abreu, en el Centro Cultural 25 de Mayo, y obras de directores locales como Atlas des Kommunismus de Lola Arias, que invita a personas de entre 10 y 86 años al escenario para contar historias de individuos atravesados por la idea socialista en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. También dentro del FIBA, del 1º al 3 de febrero, Ciudanza irrumpirá en diferentes espacios públicos porteños para intervenirlos con arte en movimiento. Las creaciones originales son llevadas a sitios arquitectónicos como escalinatas, barrancos, bancos de plazas, pérgolas, por ejemplo, en el Parque Centenario o en el Parque de la Estación, los bailarines intervienen la vía pública, creando un espacio escénico. Para ver la programación completa: buenosaires.gob.ar/festivales

4. Museos de noche, para chicos y para grandes

Inspirado en la película Una noche en el museo, algunos museos de la ciudad de Buenos Aires reciben a los chicos para hacer visitas guiadas durante las noches de los miércoles desafiando a los guardias de seguridad y acompañados por distintos personajes que les van contando historias mientras se meten en los recovecos de la casa de Carlos Gardel o el Museo del Cine. A la luz de las linternas, con risas y algunos sustos, los chicos no pierden la atención ni por un minuto. Los próximos tres miércoles, a las 20, se abrirán las puertas del Museo de la Ciudad, el Museo José Hernández y el Museo Luis Perlotti. Los jueves, a partir de las 20, para los adultos hay atardeceres electrónicos en los patios de los museos porteños, el ambiente silencioso típico de estos lugares cambia y suena música electrónica, que se disfruta con un trago en la mano. También está la posibilidad de hacer visitas guiadas. El 31 de enero en el Museo Sívori musicaliza DJ Mandy Rarsch y el 7 de febrero DJ Lucas Rañy en el Museo Munich.

5. Encuentro secreto en las terrazas

Cuando los bocinazos y la caminata acelerada de los transeúntes cesan, el microcentro se vuelve un lugar cálido y agradable para contemplar. Más aún si es desde una terraza que permita ver de cerca las cúpulas y fachadas de la zona; si a eso le agregamos una proyección de mapping sobre esos edificios, la ciudad toma una dimensión desconocida, la rigidez de la arquitectura se mezcla con la fluidez de las proyecciones. Así son las noches que organiza Al Ver Verás, un grupo de artistas visuales y músicos que se unieron para crear estos eventos secretos cuya localización solamente se sabe vía mensaje privado de Facebook. Daniel Selén está a cargo del diseño de visual y la voz durante estas noches, que surgieron de modo amateur, cuando desde su casa proyectaban en los edificios y los vecinos se asomaban a las ventanas para disfrutar el espectáculo. Después se sumaron la música en vivo y la gastronomía para que la experiencia sea más completa. Al Ver Verás está los viernes, a las 22, con "Panorama", en un punto secreto de la ciudad que será indicado vía Facebook o Instagram y los sábados en el mismo horario con el show "Atemporal" se presentan en la Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378. Para reservar tu lugar: www.facebook.com/al.v.veras o @alververas_avv en Instagram.

6. Apreciar lo feo de la arquitectura

Vanessa Bell es mitad argentina mitad inglesa y es una fanática de los lobbies de edificios de la década del 70 porteños. En su Instagram @cremedelacremeba, que hoy suma más de 13.000 seguidores, colecciona fotos de "ugly architecture" y pone en valor muchos rincones de Buenos Aires que para muchos porteños están naturalizados. "Celebro que esas medianeras desprolijas y lo feo, el art nouveau restaurado, en Londres todo eso se tapa", dice Vanessa, que por su oficio de periodista va charlando con los encargados o los comerciantes de los barrios para juntar anécdotas que luego comparte con los extranjeros que pasea a diario por la ciudad. No solo eso, sino que fue rastreando a los artistas que hicieron los murales u obras de esos lobbies y de ese modo completa su base de datos. "A través del Instagram me vienen pidiendo tours para locales, entonces este verano me decidí. En febrero será Balvanera, mi barrio, y en marzo, Caballito", dice Vanessa, que hace una curaduría de los espacios que para ella son importantes, por la historia o la estética. Los tours consisten en tres horas de caminata, no se ven las construcciones más famosas, mucho menos las más lindas de la ciudad. Es un tour de arquitectura y urbanismo alternativo. Para reservas vanessa@cremedelacremeba.com.

7. Turner en el Bellas Artes

Si todavía no fuiste a ver la muestra de Turner, ¡este es el momento! (termina el 17 de febrero). Es la primera vez que las obras de la Tate Collection de Joseph Mallord William Turner están en la Argentina. El recorrido por las 85 acuarelas de diferentes períodos de su vida creativa (casi medio siglo entre fines del XVIII y XIX) está curado por David Blayney Brown. Locomotoras, barcos, puentes, ciudades y multitudes en plena efervescencia de la Revolución Industrial inglesa son los protagonistas de estos cuadros. Desde fin de septiembre hasta enero la vieron 135.000 personas. Los martes y de miércoles a domingos, desde las 18.45, la entrada es gratuita; si no, sale $100. Las visitas guiadas son los martes, a las 12 y a las 17, y de miércoles a domingos, a las 18.45. Para los más chicos hay una búsqueda del tesoro participativa "Turner a la vista". Para los mayores de 13 está "Demasiado Turner para lágrimas", un taller inspirado por la muestra, para ensayar las múltiples posibilidades de la técnica de la acuarela sobre el papel con los mismos materiales que utilizaba el artista. Está a cargo de Germán Warszatska. Las actividades son gratuitas. Para consultar días horarios: www.bellasartes.gob.ar

8. (auto) Cine al aire libre

Las temperaturas de enero y febrero son más amigables al anochecer, momento perfecto para ver películas al aire libre. Por un lado, está el autocine del Rosedal del 6 al 10 de febrero, a las 20, que presentará películas estrenadas en 2018, con opciones infantiles. Se trata de una pantalla gigante inflable que puede verse desde el auto (o desde reposeras y pufs) rodeados del verde de los Bosques de Palermo. Además, habrá pochoclos y otras propuestas gastronómicas para acompañar la proyección. Entre las películas estarán: Re Loca, Mi obra maestra, Jurassic World, El reino caído, Jumanji. Y los fines de semana, a las 21, en la Usina del Arte y Parque Patricios habrá también pantalla inflable al aire libre.

9. Tour gastronómico a bordo

Acercarse al río en el horario del atardecer es un buen bálsamo para los días de calor. Embarcarse en Delta Experience, a pocos kilómetros de la urbe, te dará un poco de aventura a bordo del primer catamarán construido en el país totalmente remodelado que navega por la naturaleza, historia y el estilo de vida de los isleños. Zarpa desde el muelle Municipal en Tigre, sigue por el río Luján y luego recorre las islas por el río Sarmiento hasta llegar al río San Antonio, desde donde se aprecia una vista panorámica de Buenos Aires. Delta Experience también es un tour de gastronomía. En el centro del barco hay cuatro estaciones para probar productos frescos y vinos representativos de cada región de nuestro país según estacionalidad; por ejemplo, hay quesos de cabra, cayote y llama del norte, y trucha y cordero del sur. Para el maridaje se pueden elegir: torrontés de Salta; pinot noir de la costa argentina; malbec y chardonnay mendocino o patagónico. Los postres son una buena ocasión para probar productos del Delta como nueces pecán, cítricos o dulces elaborados a base de quinotos. Durante dos horas y media, el movimiento suave de la embarcación y el viento en la cara relajan el espíritu, el mate circula y la charla con los otros pasajeros también. Todos los días, a las 18, se puede reservar en www.delta-experience.com

10. Año Nuevo como en China (pero en Belgrano)

Buenos Aires es multicultural y no hace falta viajar lejos para llegar a China, en este caso, a festejar el año nuevo chino, que ya va por el 4717, año del chancho de tierra. El evento será el 2 y el 3 de febrero en la Plaza de Parques Nacionales Argentinos, en el Bajo Belgrano, que se llenará de stands de platos típicos. También es un buen paseo de compras para objetos de decoración e indumentaria. Mientras estás mirando una de esas curiosidades que solo se encuentran en los bazares chinos, desfilan el dragón y los leones que empiezan a bailar, a cantar al igual que lo hacen en el Festival de la Primavera en Asia. Imposible no sacar el celular para sacar fotos y sumarse al ritmo del dragón y los tambores; los símbolos de la buena fortuna y ahuyentadores de la mala suerte, según esta cultura milenaria. También habrá exhibiciones de artes marciales y caligrafía china. Horarios: sábado 02/02 (de 13 a 23) y domingo 03/02 (de 12 a 21). La entrada es libre y gratuita, y se sugiere colaborar con un alimento no perecedero.