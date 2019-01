Once Upon a Time in Hollywood se estrenará en los cines argentinos en agosto de 2019 Crédito: Sony Pictures

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019 • 16:21

Quentin Tarantino más Brad Pitt más Leonardo DiCaprio más Al Pacino más Margot Robbie igual uno de los tanques del cine más esperados de 2019. La fórmula ganadora de Once Upon a Time in Hollywood (sin título local aún, pero con fecha de estreno confirmada para el 8 de agosto) recreará los macabros sucesos ocurridos en Los Angeles a manos del grupo liderado por Charles Manson a fines de los años sesenta.

Cuando falta más de medio año para su salida a la luz, se dieron a conocer imágenes de la novena producción del director de Pulp Fiction con los actores caracterizados como sus personajes: DiCaprio como Rick Dalton, una estrella del western con su carrera actoral en franco declive y Pitt como Cliff Booth, su doble de riesgo; Margot Robbie como la vecina de ambos, la modelo y estrella en ascenso que mantiene buenos contactos con la industria gracias a su relación con Roman Polanski, Sharon Tate; Pacino se pondrá en la piel del representante de actores Marvin Shwarz.

Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood Crédito: Sony Pictures

Tarantino habla con Leo DiCaprio caracterizado en el set de Once Upon a Time in Hollywood Crédito: Sony Pictures

Margot Robbie como Sharon Tate Crédito: Sony Pictures

El actor que se pondrá en la piel del asesino Charles Manson será el australiano Damon Herriman. Y el enorme elenco se completará con Kurt Russell, Tim Roth, Dakota Fanning, James Marsden, Emile Hirsch, Rumer Willis, entre otros muchos.

DiCaprio interpretará a un actor en decadencia Crédito: Sony Pictures

Margot Robbie como Sharon Tate Crédito: Sony Pictures