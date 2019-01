El cantante fue duro con el Papa Francisco después de que éste no se pronuncie respecto a lo que sucede en Venezuela.

Entrevistado por el periodista Diego Leuco en el programa Ya somos grandes, el cantante José Luis "Puma" Rodríguez analizó la crisis de su país y además, de yapa, destrozó al Papa Francisco por su "frialdad" ante la situación compleja que viven todos y todas las venezolanas.

Es que el presidente venezolano, Nicolás Maduro , se mantiene firme en el sillón de primer mandatario mientras del otro lado, con el apoyo internacional encabezado por Estados Unidos el líder parlamentario opositor, Juan Guaidó , se autoproclamó Jefe de Estado interino.

"Nunca vi tanta gente en Venezuela que saliera a la calle a protestar. Un 90 por ciento de la población no quiere este régimen comunistoide, de narcotráfico, dictatorial, abusivo, y quieren salir de él como sea. Es una dictadura férrea y lamento los países que son indiferentes a esto que está pasando en Venezuela". "Los niños mueren de hambre, no llegan las medicinas, no tienen para comer", sostuvo.

Respecto al presidente "de facto", indicó: "Tiene un valor impresionante, es un valiente, un patriota. Tomó las riendas del país, se autoproclamó y ahí está, sin temor. Por primera vez los venezolanos estamos esperanzados y confiamos en que se pueda salir pacíficamente de este régimen maligno. Se ve una luz en el camino, que es Guaidó y la gente en la calle".

Francisco, que lidera la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, llegó a Venezuela y se encontró con una bandera venezolana de 60 metros de largo elaborada por venezolanos residentes en Panamá que decía "Pray for Venezuela " ("Reza por Venezuela").

Pero en su discurso no mencionó el conflicto que vive dicho país, sólo un comunicado enviado por la Santa Sede llamó a hacer esfuerzos para evitar "sufrimiento a la población". Por esa razón, el cantante le reprochó al líder de la iglesia por desidia respecto al tema.

Rápidamente el cantante linkeó el tema y se refirió al Papa Francisco: "Aún Bergoglio con esa indiferencia, esa frialdad que lo caracteriza con estos países que quieren salir de estos tiranos, hay cierta lisonja, cierto acomodo".