Qatar sorprende a Corea del Sur y llega por primera vez a las semifinales de la Copa de Asia

25 de enero de 2019 • 18:32

Qatar es reconocido por el petróleo y por el gas. En esos recursos naturales fundamenta su tesoro más preciado, con el cual crece su economía. Ambos representan aproximadamente el 92 por ciento de los ingresos por exportaciones. Más allá de las bondades económicas, Qatar ahora también quiere empezar a escribir su propia historia en el fútbol.

Impulsados por ser la sede del Mundial 2022 , habrá que empezar a mirarlos con atención. Sobre todo porque, por primera vez en su historia, accedieron a las semifinales de la Copa Asia, que se juega en los Emiratos Árabes, al vencer a Corea del Sur, un adversario con mucha más historia, por 1-0.

Para este encuentro, frente a un rival superior en lo previo, Qatar empleó un esquema 5-3-2 y se impuso con gol de media distancia de Abdulaziz Hatem, a doce minutos del final. De hecho, en esta Copa Asia, Qatar se reveló como un equipo con solidez defensiva. Ganó sus cinco encuentros y en ninguno recibió goles. Previamente se impuso a el Líbano (2-0), Corea del Norte (6-0), Arabia Saudita (2-0), y a Irak (1-0) antes de superar a los surcoreanos.

Sin ir tan lejos, a la Copa Asia de 1996 no lograron clasificarse, por ejemplo. Salvo las ediciones de El Líbano, en 2000 y en las que fueron locales en 2011, nunca pudieron superar la barrera de los cuartos de final. De 37 partidos jugados en todas las ediciones de ese certamen continental, apenas ganaron 11. Una selección que nunca jugó un Mundial y suele pasar inadvertida en el continente asiático. Hasta esta temporada, en la que quieren ser protagonistas y sueñan con modificar su propio destino.

El español Félix Sánchez Bas, que se formó como técnico en las juveniles de Barcelona -allí trabajó 10 años- fue la persona elegida para ser el entrenador y quien los ayude para hacer una buena Copa del Mundo en 2022, que los tendrá como anfitrión.

"Es un país con muy poca población y por lo tanto muy limitado. Si no tienes cantidad, es muy difícil encontrar el talento", aclaró Sánchez Bas cuando asumió el mando de la selección de Qatar. "Tenemos equipo para competir contra los más poderosos pero será complicado. El jugador qatarí no es el más fuerte del mundo, pero tiene talento y es rápido. Buscaremos estar ordenados y ser protagonistas con el balón. Estamos capacitados para adaptarnos a contextos en los que no podamos llevar la iniciativa", dijo sobre las posibilidades de su selección en la Copa de Asia.

Félix Sánchez Bas, el español que quiere llevar a Qatar a lo más alto

La otra semifinal de la Copa de Asia la jugarán Irán y Japón, que dejaron al margen a China y a Vietnam, respectivamente. La situación de Qatar también toma gran relevancia en Sudamérica, ya que el equipo es uno de los invitados a la próxima Copa América 2019, en donde compartirá grupo junto a la Argentina, Colombia y Paraguay. Frente al seleccionado argentino se medirá en el tercer encuentro, el 23 de junio. En otros antecedentes, a fines del año pasado superó a Ecuador (4-3) y empató con Islandia (2-2), en sendos amistosos.