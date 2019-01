El mandatario llamó a que "el pueblo se exprese", mientras la oposición advierte que ni siquiera está claro cómo se contarán los votos Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

Lucrecia Bullrich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019 • 17:32

LA RIOJA .- El fallo de la Corte Suprema que habilitó la consulta popular del domingo para que el gobernador Sergio Casas busque la re-reelección irrumpió en la capital provincial en plena siesta y con el termómetro arañando los 40 grados.

Pese a las calles vacías y los locales cerrados, la noticia impactó de lleno en el ámbito político, donde solo se discute, ahora con el fallo de la Corte consumado, qué pasará el domingo. El gobierno local celebró la decisión judicial, mientras la oposición eligió tomarla con cautela, aunque continúa advirtiendo que el referéndum será fraudulento.

"Siempre confiamos en lo que venimos haciendo. La Corte ha rartificado la doctrina de no intervención en asuntos públicos de las provincias", evaluó el secretario general de la gobernación, Gastón Mercado Luna ante la consulta de LA NACIÓN.

El funcionario opinó que para el pronunciamiento que la Corte difundió esta tarde fue "clave" el dictamen de la Procuración General de la Nación, que el lunes pasado, en un dictamen no vinculante, había opinado que el máximo tribunal no debía intervenir en el conflicto desatado por el intento rereeleccionista de Casas.

Por otro lado, Mercado Luna, mano derecha de Casas, aprovechó para asegurar que el domingo "estará todo tranquilo" y que el gobierno dará las garantías para que la jornada de la consulta popular transcurra sin sobresaltos.

Esta última aclaración de Luna responde a las denuncias que en los últimos días acumuló la oposición. La llamada Multipartidaria en Defensa de la Constitución Provincial, que integran la UCR, Pro, parte del PJ enfrentado con Casas y varios partidos provinciales, advirtió que el gobierno provincial prepara "un fraude gigantesco" para el domingo.

Las irregularidades que denuncia la oposición

Cuestionaron el fallo de la justicia electoral provincial que establece que los fiscales partidarios no podrán inspeccionar los cuartos oscuros ni reponer boletas y que esa tarea quedará exclusivamente a cargo de los presidentes de mesa. Según la oposición, los presidentes de mesa "son todos punteros puestos por el gobierno". Alertaron además sobre posibles irregularidades a la hora de interpretar el resultado del referéndum.

En declaraciones previas al fallo de la Corte, Casas dijo que "es importante que el domingo el pueblo se exprese" y arremetió contra la oposición por las advertencias previas a la consulta consignadas por la agencia Télam.

"Me preocupa y me llama poderosamente la atención que los referentes del gobierno nacional en la provincia de la Rioja sólo hayan endurecido el discurso del agravio personal y las calumnias", lanzó en obvia alusión al senador radical Julio Martínez.

Desde esta mañana y hasta el domingo, Casas permanecerá lejos del epicentro de la política local. Esta mañana viajó a su tierra, el departamento de Los Sauces, donde esta noche participará de la elección de la reina provincial del turismo. Volverá a la capital recién el domingo.

Martínez, que además es candidato a gobernador por Cambiemos, destacó que el fallo de la Corte "deja la puerta abierta" para que la oposición insista con sus reclamos si, tal como sospecha, se producen irregularidades o maniobras fraudulentas.

"La Corte dice claramente que todavía no es tiempo de actuar porque no se produjo el daño constitucional. Deja la cosa abierta, de manera que si hay daño, podría intervenir si, como creemos, el domingo hubiera irregularidades", indicó.

El senador aludió así al párrafo del fallo en el que la Corte afirma que "la eventual afectación constitucional recién se configuraría en caso de que el pueblo riojano se expidiera en la consulta popular convocada para el próximo 27 de enero".

Respecto de su expectativa para el domingo, Martínez fue tajante: "Estamos convencidos de que podemos ganar, de que el "no" [a la enmienda constitucional que permitiría un tercer mandato del goberanador] puede imponerse, pero hay mucho riesgo de fraude", dijo a LA NACIÓN.

El recuento de votos, otra de las dudas

Martínez hizo foco en que el gobierno provincial piensa contar solo los votos por el "no" y determinar el resultado de la consulta solo considerando el porcentaje de rechazo. En el artículo que reglamenta el proceso de enmienda, la Constitución provincial establece que, para no ser incorporada a la Carta Magna, una enmienda debe reunir más del 35% de votos negativos de todo el padrón.

Pero hay otro artículo, referido al mecanismo de consulta popular, que habla de "ratificación". De este último artículo se vale la oposición para sostener que el domingo deben contarse todos los votos y que la enmienda solo debe incorporarse en el caso de que el voto por el "sí" supere el 35% de los votos. Esa diferencia en la interpretación de cómo deberían leerse los resultados será clave el domingo a la noche, cuando llegue el momento del recuento.

"Vamos a hacer todo lo posible para que la consulta se enderece, pero no tenemos ninguna garantia. No tengo dudas de que la mayoría está por el "no". El tema es que esa voluntad no sea tergiversada por el fraude", concluyó Martínez.

Insistir ante la Corte

El intendente de esta capital, el peronista Alberto Paredes Urquiza, por su parte, opinó que los términos en los que falló la Corte "eran esperables". "Nadie pensaba que la Corte iba a expedirse antes de la votación. Lo que sí se lee en el fallo es que van a intervenir cuando se tenga que interpretar de acuerdo a la Constitución cómo corresponde evaluar los porcentajes de la votación. Esperaremos a ese momento", dijo el jefe comunal y candidato a gobernador a LA NACIÓN.

Inés Brizuela y Doria, también senadora nacional por la UCR, advirtió: "La del domingo va a ser la peor elección de la historia de La Rioja. Va a ser un proceso totalmente viciado y el gobierno va a hacer todo lo posible para burlarse de lo que diga el pueblo".

Sin embargo, la legisladora aseguró que la oposición va a "redoblar el esfuerzo para que la gente vaya a votar y para custodiar su voto". "El domingo tenemos que ir todos a votar para ponerle un límite al abuso institucional", agregó.

En línea con Martínez, su compañero de bancada, Brizuela y Doria interpretó que el fallo de la Corte "deja la vía habilitada" para que la oposición vuelva a recurrir al máximo tribunal si lo considera necesario y si tiene elementos para hacerlo.

Si el domingo ocurrieran las irregularidades que la oposición da por hechas, la decisión está tomada: la oposición va a reiterar el reclamo al máximo tribunal, con los elementos nuevos que surjan del desarrollo de la consulta popular. "Esto recién empieza", vaticinó la senadora.