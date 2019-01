Cómo será el cheque electrónico que comenzará a funcionar en la Argentina

Los cheques tradicionales pronto comenzarán a convivir con los eCheq, la versión digital que promete agilizar esta modalidad de pago

El cheque electrónico está a punto de salir en la Argentina: se trata de la digitalización del formato tradicional, aunque su uso no será obligatorio. Esta nueva modalidad se cargará como una transferencia, el destinatario lo recibirá y lo podrá firmar inmediatamente para depositarlo en su cuenta. O endosarlo, tal como se hace con el papel.

La regulación del Banco Central

Según explica la resolución de octubre del año pasado (la comunicación A6578), en los próximos 180 días se pondrá en vigencia. Ese plazo se cumplirá en los últimos días de marzo. A partir de allí, las entidades bancarias podrán lanzar esta solución.

¿Cómo se armará un cheque?

"El requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método electrónico que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del instrumento, la confiabilidad de la operación de emisión y su autenticación en su conjunto (...)". Es decir lo podrá hacer por home banking, por ejemplo. Y enviarlo a un receptor. A la vez, los mismos podrán ser "endosados y/o avalados en forma electro´nica, siempre y cuando se utilicen para ello mecanismos que cumplimenten lo requerido en el pa´rrafo precedente", señala.

A la vez aclara un ítem que puede ser controversial: "Se deberán adoptar los mecanismos -propios o a través de terceros- que resulten necesarios para que los clientes puedan depositar o cobrar en ventanilla los eCheq".

Por qué un cheque electrónico

Según explica Jorge Larravide, gerente comercial de LINK, quien participa de la mesa de innovación del BCRA, armar el eCheq "será una funcionalidad de una app, de home banking y todo lo que sería equivalente a la firma escrita, se toma válido en esa plataforma: usuario, con clave, coordenadas o token. En lugar de emitir una transferencia, emitís un cheque electrónico. Y luego firmás electrónicamente", detalla.

Entre las ventajas señala a la seguridad. "Una empresa que tiene una chequera, le desaparece y hasta que se da cuenta que le falta puede haber un montón de cheques circulando a nombre de la compañía. Y encima hay un trámite engorroso para denunciar esos cheques como robados", explica Larravide.

El eCheq será una funcionalidad de una app, de home banking y todo lo que sería equivalente a la firma escrita, se toma válido en esa plataforma: usuario, con clave, coordenadas o token Jorge Larravide, gerente comercial de LINK

"Esta modalidad de cheques electrónicos evitará también que haya cheques falsos", agrega Rosario Flores Vidal, gerenta de Productos del Banco Industrial, una de las entidades que tendrá este servicio. "Por ejemplo se reduce a la mitad la probabilidad de emitir cheques con errores formales que luego son rechazados, o se facilita su negociación o depósito sin necesidad de presencia física", agrega Pablo García Arabehety, gerente de Sistemas del BCRA. A la vez, para los usuarios, sobre todo aquellos que cobran en este formato, podría haber otra ventaja: "Hay áreas de proveedores que atienden en horarios limitados, como los viernes de 12 a 13. Como es una modalidad electrónica, podría circular los siete días de la semana", confía Larravide.

Como detalle importante: pese a ser electrónico, tendrá las mismas normativas que el de papel. Por ejemplo, el impuesto al cheque también aplicará en este caso.

El cheque, un sello particular argentino

No hay demasiados antecedentes de este tipo de cheques en el mundo. "En el relevamiento internacional que realizó el BCRA en la etapa de investigación y desarrollo, no se identificaron cheques electrónicos de estas características. Los "eChecks" de países como EEUU o Hong Kong funcionan como simples órdenes de transferencia. En Argentina, al estar formalizada la posibilidad del pago diferido, el cheque no es sólo un medio de pago sino también un instrumento de financiación, especialmente para Pymes", describe Arabehety.