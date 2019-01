La actriz se hizo eco de las críticas de la periodista por mostrar su cuerpo en las redes sociales, y fue contundente en su respuesta Fuente: Archivo

Un posteo en Instagram realizado por la periodista Julia Mengolini con un mensaje -en apariencia, no exento de humor- en el que mencionaba a Jimena Barón y su afición por mostrar el cuerpo abrió el debate respecto a las conductas y actos que las mujeres consideran "de empoderamiento o no".

La codirectora de Futurock publicó una foto suya en bikini luciendo su embarazo junto al Lago Moreno con la frase: "Últimos días de panza al sol... (ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su c...)", en referencia a las reiteradas fotos hot que la actriz y cantante publica en las redes.

Su comentario disparó las críticas respecto a las libertades individuales a la hora de difundir este tipo de imágenes sobre el cuerpo, algunos apuntando que estas dinámicas contribuyen a la cosificación de la mujer y otros restándole importancia. A través de un largo hilo de opiniones de seguidores de ambas, se inició una discusión virtual en relación a cuáles serían las diversas sendas que debería seguir el feminismo para no perderse en nimiedades.

Ante el revuelo, Mengolini aclaró su postura. "Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. (...) ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es: NO, amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión. Empoderarte es sentirte más libre", indicó.

La respuesta de Barón, quien tampoco se caracteriza por quedarse callada, llegó a través de su cuenta de Twitter: "La misma foto de mi c... años atrás cuando no iba al gym y pesaba varios kilos más me hace una mujer real, respetable y honesta. Hoy, entrenando duro y amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo... selectivo", dijo en una primera publicación.

A continuación, la actriz, dirigió un mensaje a sus seguidoras: "Bebas de Dios, hagan lo que se les cante (...). Ahí está la clave, ser fieles y honestas a ustedes mismas".

"¡A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. ¡Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa! Disfrútense mucho. Eso", zanjó Barón, quien en estos días se prepara para reemplazar en la conducción a Verónica Lozano en su programa de las tardes de Telefe..