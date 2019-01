El músico tenía 76 años y había trabajado con artistas de la talla de Julio Iglesias, Raphael, Roberto Carlos y Chayanne, entre otros Fuente: Archivo

Marcelo Stiletano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019 • 18:58

El compositor, cantante y productor discográfico argentino Roberto Livi falleció a los 76 años en un hospital de Denver, Estados Unidos, en la mañana del viernes, luego de sufrir un ataque al corazón.

Livi residía desde 1986 en Estados Unidos, donde construyó una muy destacada carrera como autor y productor musical junto a destacadas figuras de la música latina e hispanoparlante como Julio Iglesias, Raphael, Chayanne y Roberto Carlos, para quienes realizó algunos de sus álbumes más exitosos. Lo mismo hizo con varios artistas argentinos (Pimpinela, María Martha Serra Lima, Valeria Lynch, Raúl di Blasio) a quienes apoyó en la proyección de sus respectivas carreras internacionales.

Antes de instalarse en Los Angeles junto a su familia, en 1986, había desarrollado su carrera entre la Argentina y Brasil, país al que había llegado en 1962 en medio de una gira con una agrupación de bailarines llamada Los Robert's Twist. Cuando decidió instalarse en el vecino país ya tenía decidido vivir de la música, primero como coreógrafo (como resultado de su pasión por la música de Bill Haley y otros artistas de los años 50) y más tarde como compositor e intérprete de baladas románticas que en la década del 70 ganaron alguna popularidad en su país natal, pero sin demasiada trascendencia.

Todo cambió cuando la cantante cubana Lisette le presentó en 1973 a Julio Iglesias y de esas charlas surgió la decisión del cantante español de grabar uno de los temas de Livi, "Cuidado amor". Allí, Livi tuvo la intuición de extender su trabajo de compositor a la producción musical, al tiempo que decidía dejar de lado las grabaciones como cantante. Una serie de traspiés artísticos y problemas personales estuvieron a punto de dilapidar su fortuna, hasta que decidió buscar una nueva oportunidad en Estados Unidos y la encontró de la mano de Roberto Carlos, a quien le produjo un disco que le dio a Livi sus primeros premios Grammy.

De allí en adelante encontró el espacio que buscaba para moverse a sus anchas en el terreno de la producción mientras seguía componiendo (llegó a registrar más de 700 temas propios). Impulsó de un modo clave la carrera artística de Chayanne, siguió produciendo discos para Roberto Carlos, revitalizó la trayectoria de Raphael y se reencontró con Julio Iglesias, que convirtió una de las composiciones de Livi ("La carretera", incluido en su disco homónimo de 1995) en un éxito mayúsculo que se mantiene hasta hoy. También trabajó junto a artistas locales como Palito Ortega y Pimpinela, además de alentar a Andrea del Boca para grabar un disco en el apogeo de su carrera como estrella de telenovelas.

Julio Iglesias: "La carretera" - Fuente: YouTube 05:05

Video

El reconocimiento artístico hacia Livi llegó inclusive hasta Sting, quien le confió al productor argentino el concepto y la adaptación a nuestro idioma de las letras de su único álbum grabado en nuestro idioma, Nada como el sol, en el que también trabajó como entrenador vocal del ex bajista de The Police. Pero no todo fueron rosas en una carrera tan exitosa como la suya. En 2002, el cantante de tangos Guillermo Fernández cargó con dureza contra Livi en una entrevista con la Revista LA NACION. "Me robó la idea y hasta la lista de tangos que le llevé y grabó un esperpento con Julio Iglesias", señaló.

Con la carrera definitivamente orientada a la composición y la producción musical de alto perfil junto a los más cotizados artistas latinos, Livi se estableció junto a su familia definitivamente en diferentes regiones de Estados Unidos (Florida, California, Colorado).

Había nacido en el barrio porteño de Constitución el 17 de junio de 1942 como Ramón Roberto de Ciria. Fue criado por su abuela materna en medio de una complicada situación familiar, y terminó adoptando el apellido del hombre (Italo Livi) que se casó con su madre algunos años después.