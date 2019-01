Sudamericano U20 | Fase de grupos Finalizado 1 Argentina U20 Maximiliano Romero 95 ' 0 Perú U20

Alberto Cantore SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de enero de 2019 • 17:00

De menor a mayor fue el recorrido de la Argentina. En el partido y también el torneo. En el descuento, con un gol de penal de Maximilaino Romero logró superar 1-0 a Perú y asegurarse una de las tres plazas del Grupo B para el hexagonal final del campeonato Sudamericano Sub 20 de Chile, clasificatorio para el Mundial de Polonia y los Juegos Panamericanos de Lima. Una victoria trabajosa, frente a un rival que necesitaba del triunfo para sostener las esperanzas de seguir en carrera. El martes, con Ecuador, en Rancagua, la selección que dirige Fernando Batista empezará a desandar el recorrido con destino a la Copa del Mundo.

El susto del inicio paralizó a los juveniles. El cabezazo de Marcos López, después de un centro del lateral Franco Medina, puso a prueba los reflejos de Manuel Roffo. El arquero respondió con solvencia: con un manotazo desvió el remate de pique al piso del atacante peruano, que superó a Barquett en el salto, mientras que el capitán Nehuén Pérez quedó desairado de la acción. Fueron 10 minutos en donde Perú, obligado a ganar para aspirar a una de las tres plazas para el hexagonal final, arremetió frente a un conjunto albiceleste que sufría por el sector de Elías Pereyra -las trepadas de Medina complicaban el lateral de San Lorenzo, que no recibía ayuda-; la ausencia de Santiago Sosa, suspendido por acumulación de amonestaciones, descubrió un hueco que Fausto Vera no logró disimular. Eje del equipo, prolijo para la entrega y con capacidad de quite, Sosa fue en los tres partidos anteriores un faro para sus compañeros. Sin el mediocampista de River, Vera precisaba mayor asistencia de los volantes por las bandas, pero Manuel Insaurralde y Aníbal Moreno perdían los duelos.

Fuente: AFP - Crédito: Claudio Reyes

La posibilidad de contar con dos de los tres resultados a favor le quitó intensidad a la Argentina, que en el comienzo observó cómo Perú le manejaba la pelota. Martín Távara y Oslimg Mora abastecían a López y Sebastián Gonzáles. Una corrida de Adolfo Gaich rompió el ahogo del rival, aunque el atacante del Ciclón, una pieza destacada en la conquista del torneo de L'Alcudia, en 2018, en Curicó y Talca se enseñó fuera de calibre. Dispuso de la acción más peligrosa que generó la selección en el primer capítulo -Insaurralde presionó la salida y descargó en de la Vega, quien dejó a Gaich de cara al arquero Emile Franco-, pero el goleador pifió el remate.

Menos activo que en el juego con Uruguay, cuando fue junto con Roffo una de las mejores piezas de la Argentina, Maroni se las ingenió para generarse una oportunidad: por la izquierda remató al primer palo y la pelota rebotó en el costado de la red. La agobiante temperatura y el desgaste físico, producto de tres encuentros en 72 horas, le quitó al N°10 la lucidez. No resultó extraño que el entrenador Batista lo reemplazara por Julián Álvarez, en el segundo tiempo.

La exigencia física del campeonato queda expuesta en que la Argentina utilizó a 21 de los 23 futbolistas de la lista, solo los arqueros Jerónimo Pourtau y Lautaro Morales no tuvieron acción. Frente a Perú el defensor Leonardo Balerdi no fue parte del banco de los suplentes: el zaguero, transferido a Borussia Dortmund y que debutó frente a Uruguay, el jueves pasado, sufrió en ese partido un corte en los labios y en la encía y el cuerpo médico determinó que ante la posibilidad de una infección no firme la planilla.

Sostener el pulso del partido fue agotando a Perú, los desbordes del comienzo desaparecieron y el director técnico argentino Daniel Ahmed echó mano al banco de los suplentes. Los ingresos de Fernando Pacheco y Jairo Concha resultaron los últimos arrestos; antes, Jonatan Bilbao debió suplantar al zaguero Marco Saravia -lesionado-, que recibió una tarjeta amarilla al protestar la expulsión de su compañero Carlos Huerto. El volante le cometió una fortísima infracción a Pedro de la Vega, que un rato antes, de cabeza, después de anticipar a los zagueros centrales, provocó riesgo sobre el arco de Franco.

Con Perú jugado en ataque, la Argentina dispuso de un par de oportunidades para marcar y sellar la clasificación: Romero, después de la mejor jugada colectiva del partido, definió desviado. Tuvo desquite con el penal que Bilbao le cometió y el goleador de PSV se encargó de convertir. Así la Argentina desató el festejo. La victoria le permitió cumplir el primer objetivo, ahora tendrá que pelear por una de las cuatro plazas para estar presente en el Mundial de Polonia.