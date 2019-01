Ciro y los Persas estallan hoy en Mar del Plata

Manu y Ciro, padre e hija Crédito: Mauro V. Rizzi

El músico que viene de llenar River en diciembre, se presentará gratis en el Paseo Hermitage

Mar del Plata cierra el primer mes fuerte de la temporada a pura música. Y el encargado de darle el broche final hoy será Ciro y los Persas en el marco del Movistar Fri Music luego de haber llenado el estadio de River Plate el 15 de diciembre pasado. En esa ocasión, algo que podría repetirse hoy, fue un recorrido de sus discos Naranja Persa 1 y 2, aunque también un repaso por algunos de sus hits más populares del rock argentino que compuso con Los Piojos, su anterior banda. La cita es a partir de las 18 en el Paseo Hermitage, en el Boulevard Marítimo entre Alvear y Las Heras, con entrada gratuita. "Hay que pensar en hacer una lista variada de temas, hits y algunos temas menos hits que tenemos ganas de tocar para que la gente conozca cosas que no conoce, tocamos mucho en festivales y pasan cosas así, cuando no es tu público", dijo Ciro en una conferencia de prensa.

El detalle distinto de este show en Mar del Plata, sin duda, es la presentación junto a Ciro de su hija, Manu Martínez. Manu ya empezó a recorrer algunos escenarios porteños con una propuesta que no se aleja mucho de la constelación "piojosa", pero con un toque personal y generacional (tiene apenas 19 años) que la ubica dentro del mapa con personalidad propia más allá de su linaje. Antes del show central también tocará La que Faltaba, la banda liderada por Micky Rodríguez, exbajista de Los Piojos, y el Plan de la Mariposa, una banda con una propuesta más psicodélica y que hace tiempo transita por la escena emergente de Buenos Aires a pesar de que son originarios de Necochea.

Es la segunda vez que Ciro se presenta en Mar del Plata. "Cuando tocamos en Mute (en el verano de 2014) se dio una situación muy extraña y es que el público sobre la arena no se mueve tanto, se cansa. Ahora se da la situación que es una especie de anfiteatro, lo cual también es particular. Es como estar tocando en un cine, la gente no baila tanto, mira. Y es particular porque es gratis en la segunda quincena de enero, así que creo que va a haber mucha gente, va a estar bueno".