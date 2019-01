El técnico xeneize debuta el domingo ante Newell´s Crédito: Victoria Egurza

25 de enero de 2019 • 23:59

Gustavo Alfaro , el técnico de Boca , habló en la previa al debut de su equipo ante Newell´s por la Superliga . "Quiero tener a todos los jugadores bien preparados porque en una semana tenemos tres partidos y seguramente tenga que modificar", señaló sobre la seguidilla de partidos que le espera a su equipo.

Compromiso, esa es la palabra que aparece en la cabeza de Gustavo Alfaro. Y los quiere a todos con la mente en revertir la frustrada final perdida ante River. "Para todo entrenador que arranca, con el campeonato empezado, en 20 días es imposible modificarlo. Sé que errores vamos a cometer, pero la actitud de los jugadores me deja tranquilo y eso va a suplir todo", aclaró.

"El equipo no llega como yo pretendo. Necesito que los jugadores me entiendan rápido. Por ejemplo, Marcone y Campuzano tuvieron apenas dos practicas juntos y jugaron ante Aldosivi. Los ensayos, las pruebas, las correcciones las iremos viendo con el correr de los partidos. Necesitamos tiempo. Y el tiempo trato de aprovecharlo. Les hablo a los jugadores, les muestro videos, les estoy encima en todo momento", agregó el técnico xeneize.

El equipo no llega como yo pretendo. Necesito que los jugadores me entiendan rápido

El debút ante Newell's es el próximo domingo. Ante la consulta sobre el equipo rosarino, dijo: "Sabemos como juegan ellos, de lo que debemos cuidarnos, lo que tenemos que hacer. En función de eso, el sistema es un punto de referencia pero lo puedo ir modificando".

Ante la posible ida de alguno de sus jugadores, expresó: "Como yo le dije a mis jugadores, ojalá que se queden todos. Pero no me puedo oponer a la venta de alguien. Quiero claridad en ese sentido y es lo que estuvimos hablando con el presidente. A Nandez le dije que vamos a trabajarlo para que se vaya a la Juventus, no al Cagliari. Para mí no hay mejor refuerzo que Nandez, me gusta por todo lo que transmite", se ilusionó sobre el volante uruguayo.

Entre tantos de los temas que habló, le dedicó un espacio a los hinchas xeneizes. "A los hinchas le pido apoyo para los jugadores. Sé del nivel de exigencia y de responsabilidad que tengo y confío plenamente en el plantel y de toda mi experiencia. Estoy muy ilusionado con esta temporada de Boca. Ojalá pueda tener el equipo aceitado, compacto y más afinado. Pero eso vendrá con el tiempo. Mis jugadores están en un nivel de compromiso supremo", confió Alfaro.

También se tomó unos minutos para dejar su mensaje sobre el jugador desaparecido en el Canal de la Mancha, Emiliano Sala: "Dolor, impotencia. Son muertes absurdas. Los sueños que tenía ese pibe que a fuerza de sacrificio hizo todo para lograr un nombre en un lugar y dar ese salto de jerarquía y de imprevisto la fatalidad", sostuvo.