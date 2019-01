De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de enero de 2019

Ley de identidad

Somos mamá y abuela de un niño fallecido el 2 de abril de 2018. Nuestro querido Joaquín no llegó a respirar fuera del vientre materno más allá de haber sido un bebé a término. Diferentes situaciones hicieron que fallezca en el canal de parto. Al sucedernos tal situación, como familia, recién ahí nos enteramos de que Joaquín no era un sujeto de derecho para la ley argentina, ya que para ser sujeto de derecho debe respirar fuera del vientre materno.

Tal cuestión trajo aparejado más dolor al que ya sentíamos porque nos fue entregado como NN masculino, más allá de haberlo reconocido en el momento del fallecimiento y más tarde, cuando tuvimos que retirarlo de la morgue para su posterior cremación y para su descanso en una parroquia. De todo esto nos enteramos cuando consultamos con una abogada amiga el porqué de NN.

Después de un tiempo y para mitigar tanto dolor y poder sobrellevarlo como podíamos, mi nuera se contactó con la Fundación Era en Abril y pudimos participar de un encuentro que se realizó en Parque Thays para pedir por la ley de identidad para bebés/as fallecidos/as. Esta fundación lleva adelante un arduo trabajo, tanto es así que presentaron un proyecto de ley ante nuestros legisladores, pero... se durmieron durante más de dos años, dejando cajoneado el proyecto, y quedó nulo. Hay que volver a trabajar para que esto pueda llevarse a cabo.

Solo pedimos que los medios de difusión masivos puedan hacer visible este pedido, ya que detrás de estos pequeños/as NN hay cosas horribles, a veces sus papás/mamás no pueden verlos, las autoridades de ciertos nosocomios no se lo permiten y pasan a investigación o a residuos patológicos. Por suerte nosotros tenemos un lugar para ir a rezarle o simplemente estar con él. Para nosotros siempre será Joaquín Berllés Moreno; más allá de que la ley no lo reconozca, nosotros sí.

Mariana Moreno y Patricia Alejandra Abbondanza (mamá y abuela de Joaquín)

Muros mentales

Los populismos de derecha, ahora en auge, tienen sus expresiones mas conspicuas en "América primero" (Trump) y "Brasil por encima de todo" (Bolsonaro). Ambos conceptos pretenden erigir muros y fronteras para el comercio y las personas. Como si fuere posible detener el curso de un río que busca su salida al mar.

No obstante, este sueño utópico, habrá de producir enormes daños en la economía mundial. Los muros físicos como el que obstinadamente persigue Trump, legales o restrictivos a la circulación de las personas y los bienes, no serían factibles si no existieren otros; esencialmente, los mentales.

Las sociedades que son reticentes u hostiles al otro, al diferente, al que habla otra lengua o practica otra religión, terminan conspirando contra sí mismas. Anulan su crecimiento que es el fruto de la diversidad y finalmente, concluyen asomándose a sus más terribles fantasmas. Una involución al estado tribal. Mientras tanto, los oportunistas políticos de siempre, si las encuestas así lo indican, lo fomentan porque les pueden acercar circunstanciales votos.

Esteban Quidiello

AFIP y las galletitas

Mi nieto me preguntó: "¿Abuelo qué es la AFIP?" Entonces tomé el paquete de 12 galletitas de buena marca que estaba por comer y le expliqué:

1- Cuando vos trabajás, la AFIP te cobra el IVA (21%), que es un impuesto para mantener al gobierno, y le saqué 2 galletitas y 1/2.

2- Cuando terminás de trabajar, la AFIP te cobra Ganancias (35%), que es un impuesto a los que trabajan, y le saqué 4 galletitas más.

3- También te cobra a través de la provincia un impuesto que se llama Ingresos Brutos (4,5%), y le saqué 1/2 galletita.

4- Y a través de la Ciudad, otro impuesto, municipal, ABL (2%), y le saqué 1/4 de galletitas.

5- Además, aunque vos te banques solo hay que pagarle al resto de la gente la jubilación, obra social etcétera (17%), y le saqué otras 2 galletitas.

6- Finalmente le dije que, solo por el hecho de que en el paquete quedan galletitas, la AFIP le va a cobrar un impuesto llamado Bienes Personales, y le saqué 3/4 de galletitas.

Al ver el paquete casi vacío, mi nieto estalló en llanto... Y yo me dije: "Este muchacho ya está preparado para vivir en la injusta Argentina".

José Alejandro Castro

Poda indiscriminada

Profesionales del paisaje y vecinos de San Isidro pedimos al intendente Gustavo Posse que pare ya los trabajos de poda indiscriminada que se están realizando en las tipas de la Avenida del Libertador.

Estos árboles únicos fueron plantados en 1904 por el Int. Orlando Williams y constituyen la identidad esencial del paisaje de San Isidro. Los árboles de San Isidro son nuestro más preciado patrimonio paisajístico y cultural. Ya Victoria Ocampo paseaba a sus amigos intelectuales europeos mostrando la bóveda de tipas de Libertador como algo único en el mundo, y sigue siendo un atractivo turístico para todos aquellos que nos visitan a diario.

Desde el punto de vista ambiental, el arbolado urbano en general cumple múltiples funciones, como dar sombra, regular la temperatura, proveer oxígeno y limpiar el aire para nuestra respiración, ralentizar los picos de lluvia, etcétera.

Consideramos que, dado el valor ambiental y patrimonial de las tipas, el procedimiento adecuado hubiese sido primero hacer una evaluación de la alineación y de cada árbol en particular, realizada por profesionales en arboricultura urbana. Luego, en base a los resultados de dicha evaluación, hacer un "raleo de seguridad", por medio de empresas expertas en el tema y con una supervisión técnica adecuada.

Asimismo, no se puede intervenir toda la alineación, ya que estos árboles trabajan en una dinámica de grupo, se protegen unos a otros.

Y al decir de Alex Shigo, padre de la arboricultura moderna, la poda es un arma de doble filo. Bien realizada puede favorecer al árbol y al entorno, de lo contrario puede ser letal, tal como queda demostrado en árboles secos en San Isidro.

El tipo de poda que hemos observado, lejos de mitigar algún tipo de riesgo, lo aumenta ya que la época no fue la adecuada. El momento ideal hubiese sido meses atrás, a mediados de la primavera, cuando la tipa pierde su follaje. Realizar estos trabajos como consecuencia de la caída de un árbol indica claramente la falta de gestión.

En muchos casos el volumen podado excede el 25% del volumen total de la copa verde, y hay gran cantidad de cortes realizados con un diámetro, tal que es casi imposible que cierren y generarán pudrición.

Hay además cortes mal realizados en los que se desgarró el tejido remanente, se han dejado tocones sin ramas laterales que indefectiblemente van a declinar y luego morir, hay árboles intervenidos a los que les quedaron ramas secas y/o enfermas, y hay tipas a las que les podaron ramas favoreciendo el desequilibrio. También hemos comprobado que en muchas ocasiones se han cortado las raíces de las tipas, provocando su debilitamiento y posterior caída.

Cabe destacar que según el National Tree Safety Group (Common sense risk management of trees, 2011), el riesgo para la gente por caída de árboles es extremadamente bajo, representando alrededor de un caso en 10 millones la probabilidad de que una persona pueda morir por caída de un árbol o sus partes en el lapso de un año. De hecho, desde 1904 hasta la fecha, no se ha registrado ningún caso fatídico, y conocemos por archivos fotográficos observados, que el diámetro de las copas es el mismo que tenían en 1930. En la Avenida del Libertador en CABA existen las mismas tipas y nunca se han podado.

Pedimos al intendente que actúe con criterio profesional cuando se trate del patrimonio de todos. No aceptamos que por un argumento falso de "seguridad" se realice una poda indiscriminada que deforma árboles y destruye nuestro patrimonio. Exigimos que se detengan los trabajos en esta y en otras arterias, y que las podas se realicen según criterios paisajísticos y profesionales, donde no se pierda el valor del árbol ni el de la avenida en su conjunto.

Jorge Baya Casal

Playa pública

Comparto las últimas novedades con respecto al exitoso reclamo por parte de los vecinos de Chapadmalal para recuperar y preservar Playa Redondo, excepcional sector de la reserva forestal y turística del Paseo Costanera Sur, al sur de Mar del Plata. Se agradece a través de estas líneas a los vecinos y vecinas, y en particular a los compañeros del grupo vecinal Conexión Chapa, que a partir de la viralización de las noticias sobre la lamentable situación que se llevó adelante se logró que la municipalidad resuelva finalmente terminar con la ilegal ocupación por parte de privados en detrimento del acantilado público.

El 24/1 se decretó a nivel municipal el revocamiento del permiso precario a nombre de la Asociación Civil Rancho Móvil, con la exigencia de que en cinco días se desocupe el predio y se restituya a la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, dependiente de Emtur.

En nombre de vecinos autoconvocados, agrupaciones vecinales y entidades locales, compañeros guardavidas de la zona sur y de la fundación Surfrider Argentina, se agradece este espacio en defensa de la playa pública.

Nicolás Novoa

Honesto

El señor Silvio Cabral, mozo de la confitería Vruta Gula, en la ciudad de Mercedes, Buenos Aires, encontró unos diez mil dólares olvidados en una mesa que acababa de atender. El dinero pertenecía a un grupo de motoqueros, que circunstancialmente pasaba por la ciudad. Todos ellos desconocidos y forasteros. Advirtiendo la situación, Cabral los persigue y los alcanza en el semáforo, donde les informa de su importante perdida. Estos no la habían advertido. No sé si fue gratificado, pero sí ha merecido este señor que vive mayormente de propinas y su magro sueldo, el reconocimiento de toda su comunidad, que encuentra, una vez más, que no todo está perdido, que siempre habrá gente mejor".

Hugo Oberti

En la red

En Mendoza, un vecino tuvo que pagar una multa de $7500 por maltrato animal

"Barato le salió. Tendría que ir a la cárcel y colaborar limpiando algún refugio". - Roxana Analía Lopez

"Como una multa de tránsito. ¡Debería ser mucho más! Y algún trabajo comunitario para que aprenda".- Estefanía Valenzuela

