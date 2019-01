"Todavía me siento con fuerzas para discutir sobre fútbol", sentenció El Flaco; quedó cierta indefinición sobre su rol Fuente: AFP - Crédito: RONALDO SCHEMIDT

La camisa blanca le resaltaba aún más la palidez del rostro y el brillo de las canas. La mirada, los gestos y las palabras denotaban felicidad. César Luis Menotti asumió oficialmente su nuevo puesto de Director de Selecciones de la AFA sin el más mínimo guiño a la etiqueta, pero con la ilusión intacta por recuperar el tiempo perdido, esos más de 36 años en los que permaneció alejado de la entidad que rige el fútbol argentino desde que se fue en 1982.

Volvió el Flaco a ocupar un puesto en el organigrama técnico del "equipo de todos" y, casualidad o no, el sol se hizo un hueco entre las nubes y la lluvia que cayó durante todo el día fue quedando en el olvido. "Muchas gracias por tenerme en cuenta para el debate. Todavía me siento con fuerzas para discutir sobre fútbol" dijo el veterano entrenador (cumplió 80 años en octubre pasado) durante su primera conferencia de prensa en su nuevo puesto, y puso a andar una máquina que se alimenta de su pasado para intentar que las cosas cambien en el futuro.

La media hora de charla con los medios dejó algunas frases salientes, tres o cuatro líneas generales en cuanto a sus ideas, pero también cierta indefinición sobre el rol que desempeñará a partir de ahora. "Vengo a ayudar en todo lo que esté relacionado con el fútbol", señaló Menotti, pero ni él ni Claudio Tapia, el presidente de la AFA, en la presentación previa fueron precisos en definir las tareas que va a desempeñar.

¿Qué hará en la actual selección quien fuera campeón del mundo en 1978? Por el momento hay que deducirlo. "No vengo con ningún entrenador abajo del brazo. Hoy el técnico de la selección argentina es el que está y él tomará las decisiones. Sí iré a ver los entrenamientos, conversaremos y le diré lo que pienso, pero jamás voy a interferir en sus decisiones".

El Flaco regresó a la selección luego de 36 años Fuente: AFP - Crédito: RONALDO SCHEMIDT

En las horas previas al encuentro con los periodistas, Menotti estuvo reunido con Lionel Scaloni y sus colaboradores, así como con Pablo Aimar y Diego Placente, que dirigen las categorías Sub17 y Sub15, respectivamente. "Me emociona mirar a estos jóvenes a los ojos y ver las ganas que tienen", comentó el Flaco.

El técnico rosarino apuntó especialmente a "la fortificación de las relaciones entre los futbolistas y la gente, que se ha debilitado y que no la dan los éxitos sino los partidos". Y expresó su deseo de llevar al conjunto nacional a distintos lugares del país. "Nos agobian los calendarios, pero sueño con volver a ver una selección de la gente jugando en Jujuy, en Rosario, en Mendoza.".

Y aunque no quiso aclarar por dónde va a empezar su trabajo, Menotti sí apuntó dos conceptos que pueden dar una pauta. "Quiero fortalecer la presencia de los que juegan en la Argentina, porque hay que probar si los que ahora están afuera son mejores que los mejores de acá", aseguró. También anticipó que visitará a todos los entrenadores y presidentes de los clubes para comprometerlos a facilitar que sus futbolistas entrenen en Ezeiza. "Nadie está obligado a jugar en la selección, pero sería feo que un club no dejara venir a alguien que quiere hacerlo", explicó.

Por supuesto, hubo algún párrafo dedicado al regreso (o no) de Lionel Messi al equipo, aunque tampoco en este aspecto hubo contundencia. "Hoy Messi no es un problema porque la selección tiene 40 jugadores", arrancó manifestando el Flaco, para enseguida afirmar su seguridad de que retornará -"No tengo ninguna duda", subrayó-, y terminar aclarando que "la idea de que si viene Messi nos vamos a salvar no sirve: si jugara en el Alavés sería el mejor del mundo, pero no hubiera ganado tantos títulos".

Menotti en una charla con Aimar, Scaloni y Tapia entre otros, en Ezeiza Crédito: Prensa AFA

Y tampoco, desde ya, faltaron en el discurso del nuevo Director de Selecciones algunas de sus premisas clásicas: "Decir que lo único que importa es ganar es una ridiculez", "Quiero una selección que tenga un estilo que la identifique, que juegue mejor que el adversario y conquiste otra vez a la gente", "No me gusta ganar de cualquier manera".

En el predio de la AFA se presentó un Menotti auténtico, fiel a sí mismo y probando su vigencia a los 80 años. Afuera, la lluvia ya era apenas un recuerdo.

Un hecho cultural

Además de ganar y gustar, Menotti aspira a algo más complicado: la trascendencia. "La selección es un lugar muy serio", sostuvo, y completó: "Cada pelota que patea un futbolista de la selección despierta una manifestación cultural. Nosotros vamos a tratar de acompañar ese desarrollo cultural porque es una tarea que no pueden hacer los clubes, solo la selección argentina".