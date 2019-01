Crédito: Crédito: Instagram

25 de enero de 2019 • 23:03

Desde hace varios años, la Academia de Hollywood procura poner el acento en la diversidad con el objetivo de esquivar polémicas como la acontecida en el 2016, que llevó la consigna OscarsSoWhite. En esa oportunidad, artistas afroamericanos reclamaban una mayor presencia de miembros de esa comunidad en los prestigiosos premios.

Luego de las nominaciones anunciadas el pasado martes, los reconocimientos a Roma, a Black Panther y a El infiltrado del KKKLan fueron recibidos de forma celebratoria, pero otras voces resaltaron una vez más la falta de mujeres en la categoría a Mejor dirección. Sobre ese tema se expresó Patty Jenkins, quien por estos días está trabajando en la secuela de la Mujer maravilla.

En una entrevista para Vulture, ella opinó: "La verdad es esta: la Academia está trabajando en el tema, pero lo cierto es que no importa qué película hagas, no importa cuánto dinero recaude, y no importa cuán diversa sea su audiencia, los responsables de la Academia todavía están muy limitados (...). La mayor parte de los votantes, especialmente para la categoría de dirección, son también directores exitosos. Por lo que todos esos votos son realizados entre ellos".

Sus planes para Mujer maravilla 3

Si bien la segunda parte de las aventuras protagonizadas por Gal Gadot en la piel de la superheroína no llegarán a la pantalla grande hasta 2020, Jenkins ya fantasea con la posibilidad de una tercera entrega. Sobre sus planes a futuro, ella dijo: "Tengo ideas muy concretas para la Mujer maravilla 3. La dirija o no, tengo claro cómo debería finalizar su arco según la visión que yo tengo para el personaje. Tengo una enorme pasión por contarlo"