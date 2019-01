Rami Malek habló sobre los presuntos abusos cometidos por Bryan Singer

Fuente: Archivo

26 de enero de 2019

El artículo publicado por The Atlantic, en el que cuatro hombres denunciaron haber sido abusados por Bryan Singer , pone al director de X-Men una vez más en el ojo de la tormenta. En el pasado y ante acusaciones similares, Singer aseguró ser víctima de chantaje, y la misma postura adoptó estos días cuando dijo que esa nota era responsabilidad de un "periodista homofóbico que tiene una bizzara obsesión conmigo desde 1997".

El realizador fue despedido de Bohemian Rhapsody pocos días después de que saliera a la luz la primera de esas denuncias, y el director negó tajantemente que su desvinculación tuviera que ver con eso. Quien opinó ahora sobre ese tema, fue Rami Malek , el actor que interpretó a Freddie Mercury.

En una entrevista para Los Angeles Times, y frente a la pregunta sobre si estaba arrepentido de haber trabajado con Singer a la luz de dichas acusaciones, Malek expresó: "Hasta donde sé, yo estaba considerado para el papel incluso antes que Brian fuera contratado (.). Yo no sabía mucho sobre él. Las acusaciones, créanme o no, eran algo sobre lo que yo no estaba al tanto, y así son las cosas. Nadie sabe qué pasará con eso. Pero creo que de una u otra manera encontramos una forma de perseverar a pesar de los obstáculos que surgieron en nuestro camino".

Más adelante, y yéndose un poco por las ramas, Rami concluyó: "Quizá el propio Freddie tuvo algo que ver, porque nosotros queríamos hacer un productor que fuera digno de él. ¿Quién sabe? Me enorgullece mucho que el elenco y el equipo técnico colectivamente nos hayamos acompañado y pudiéramos depender los unos de los otros. Fue el testimonio de nuestro espíritu, talento y coraje. Y puedo asegurar que todos, o casi todos, jamás nos dimos por vencidos".