El momento más feliz: el beso a la copa del campeón Crédito: Tennis Australia

26 de enero de 2019

Gustavo Fernández lo gritó y lo celebró, entre el desahogo y la felicidad. El cordobés, número 2 del ranking mundial de tenis adaptado , sumó un nuevo título de Grand Slam a sus vitrinas al consagrarse campeón del Abierto de Australia . En la definición, se impuso al sueco Stefan Olsson por 7-5 y 6-3, y se dio el gusto de festejar por segunda vez sobre el suelo de Melbourne, luego de su primera coronación en 2017.

El jugador de Río Tercero, que había perdido dos finales con Olsson, se cobró esta vez desquite con una actuación consistente. Con menos errores no forzados (apenas 10 en todo el encuentro), Fernández rindió a pleno en los puntos cruciales y consiguió allí la diferencia para conquistar su tercera copa de Grand Slam, tras el festejo en Australia 2017 y en Roland Garros 2016. También había alcanzado las definiciones en el abierto francés en 2017 y 2018, en Wimbledon 2017 y 2018, y en el US Open 2014.

"Estoy muy emocionado. Fue muy duro el trabajo para llegar acá. A veces aparecen los fantasmas, y uno trabaja para que desaparezcan. Hay mucha gente que estuvo detrás para que esto suceda", expresó Fernández en declaraciones a ESPN.

"Me sirvió lo del otro día (la final perdida en su torneo previo). No estaba contento, pero trabajé duro. A veces tengo tanta ilusión y deseo por un Grand Slam que a veces juega en contra. Pero esta vez estuve muy enfocado, no me moví un segundo, estuve muy aferrado al partido. Sabía que iba a ser batalla dura, y lo fue. Estoy muy feliz por todo este trabajo y por lo que hizo el equipo", agregó el cordobés.

"Necesitaba esto, lo necesitaba mucho porque la pasé mal. Me costó perder otras finales. A veces es necesario concretar cosas. Otras veces me generé oportunidades que no llegaba a concretar, pero hoy di un paso adelante", remarcó Fernández, respecto de otras definiciones que lo tuvieron como protagonista y se le escaparon por poco.

Fernández venía de derrotar en la semifinal al francés Stephane Houdet por 6-4, 5-7 y 6-1, mientras que en el debut había superado por un cómodo 6-1 y 6-1 al local Ben Weekes.

Como hace dos años: Fernández y el trofeo de campeón en el Abierto de Australia Crédito: Tennis Australia

El Abierto de Australia fue el tercer torneo disputado por Fernández en 2019. Abrió la gira en el Bendigo Wheelchair Tennis Open, donde perdió la final con Houdet, mientras que el sábado pasado cayó ajustadamente en tres sets con Shingo Kunieda en el encuentro decisivo del Melbourne Wheelchair Tennis Open.