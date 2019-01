Los padres de Julen, el chico que se cayó al pozo y fue encontrado muerto por los rescatistas Fuente: AFP

Cuando finalmente encontraron muerto a Julen Roselló, el chico de dos años que el 13 de enero pasado cayó dentro de un estrecho pozo, sus padres no pudieron contener el dolor del desgarro de su alma. Desde afuera de la vivienda en donde estaban alojados se escuchó: ""¡Otra vez no!, ¡otra vez no!", según informó el diario El Mundo, de España.

Julen es el segundo hijo que la familia Roselló pierde en menos de de dos años. En 2017 sufrieron la muerte súbita de Oliver, de apenas tres años, cuando Julen era bebé.

La espera a la peor noticia fue dramática. En la vigilia a la espera del hallazgo, José, el padre de Julen, tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios porque la mezcla de ansiedad, preocupación y tristeza le hizo perder el control de sí mismo.

Cuando las pocas gotas de esperanza se terminaron de evaporar por la confirmación de la noticia de la muerte de Julen, aunque desarmados por el dolor, los padres del chico juntaron las ínfimas fuerzas que aún les permitían estar de pie para saludar y agradecer el apoyo y el cariño de las personas que permanecieron en la vigilia durante estos días.

Ahora la familia, aislada de los medios por la Policía Nacional, espera que se termine la autopsia y el protocolo para poder despedir al cuerpo de Julen. Mientras tanto, el pueblo de Totalán los acompaña en su duelo con tres días de luto.