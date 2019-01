Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de enero de 2019

Carta de la semana

María de las Cárceles

La discusión gira en torno a si se debe o no bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen o si previamente se deben crear las condiciones óptimas para su resocialización. Bajar la edad podría ser políticamente correcto pero? mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Permitimos que los mayores sigan utilizando a sus "socios menores" para delinquir? Está claro que seguimos concentrándonos en el problema y no en la solución. Esta consistiría en la formación de una infraestructura previa de contención y cambio. Si queremos rescatar y reformar menores, no sirve solo construir una mayor cantidad de cárceles. Seguramente esto solo colaboraría para que los menores se recibieran de "delincuentes profesionales". Como alternativa, existen fundaciones como María de las Cárceles, con programas intensivos de "segunda posibilidad", voluntariado, etcétera, que no reciben todo el apoyo que deberían tener, ni público ni privado. Parece que es necesario refrescar el ya conocido "argentinos, a las cosas". De todos depende que se genere un cambio real en la sociedad. Incluyéndote a vos, que sos la persona que acaba de terminar de leer esta carta de lectores. Muchas gracias por pensarlo.

Mauricio Maurette

maumaurette@gmail.com

Venezuela

Decepcionante

Resulta muy curioso por no decir decepcionante que el papa Francisco critique abiertamente la construcción de un muro para evitar la entrada de inmigrantes no legales a los EE.UU., pero al mismo tiempo no analice las causas que justifican que millones de personas quieran huir de sus corruptos países populistas, creadores de pobreza y desesperanza, en busca de los beneficios de la libertad y condiciones de progreso de las que carecen.

Jorge H. Palmieri

DNI 4.198.710

Salvaje capitalismo

Con motivo de la ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela con los Estados Unidos, he escuchado en los medios, por parte de personas bien intencionadas, una infinidad de calificativos sobre el presidente Trump y los estadounidenses: "imperio", "usurpadores", "explotadores", "chupasangres", entre otros. La verdad, me han hecho reaccionar y creo que hay que hacer algo. Entonces, hago un llamado humanitario a todas las naciones de buena voluntad para que envíen psicólogos y sociólogos a la frontera sur de los EE.UU. a fin de hacer recapacitar a los miles y miles de hombres, mujeres y niños que, diariamente, engañados por el salvaje capitalismo, quieren ingresar al imperio. Deben advertirles que lo van a pasar peor que en sus países de origen, y que, para evitar que los norteamericanos huyan del país, Trump quiere construir un muro. Ayudémoslos.

Jorge A. Carabba

DNI 4.300.568

Ideología y derecho

He leído el artículo de Jaime Malamud Goti, "El recurso jurídico de una sociedad avergonzada", con el cual no puedo dejar de coincidir en un todo. Por las razones que lo inspiran no es posible que nuestros jueces, incluidos los de la Corte, con una honrosa excepción (en los casos que se mencionan y en fallos anteriores), dejen de lado principios constitucionales liminares, como el principio de legalidad, fundante del derecho penal moderno, para dar paso a la retroactividad de los crímenes de lesa humanidad, reconocidos por nuestro derecho positivo en 1995 (ley 24.584), mucho después de los hechos que se juzgan. De tal forma, no solo se prosiguió con el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también con el de algunos civiles, omitiendo la aplicación de garantías básicas del derecho constitucional, penal y procesal que se reconocen, sin distinción, a todos los imputados de delito.

De ahí que mientras la ideología prevalezca sobre el derecho, tendremos una democracia empobrecida, pero no una república.

Guillermo A. C. Ledesma

Exjuez de la Cámara Federalde la Capital (1984-1986)

guillermo@ledesmaabogados.com.ar

Sobre el aborto

En relación con la apología del delito del aborto que sectores proabortistas vienen realizando impune y públicamente, con un bill de inmunidad dado por el accionar del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, debemos aclarar que: 1) No existe ley argentina que otorgue "derecho a abortar". Lo pretendían, pero no fue ley el 8 de agosto de 2018. 2) El protocolo FAL y un fallo no son ley. 3) El Código Penal tipifica delitos. No crea derechos. 4) El aborto es un delito desde 1921 que bajo circunstancias excepcionales no lleva pena. 5) El único poder con potestad de crear leyes es el Congreso. 6) El fallo FAL amplía una norma penal, excediéndose el Poder Judicial en sus funciones, arrogándose la Corte facultades legislativas, violando la división de poderes. 7) Ningún miembro de los tres poderes del Estado puede quitar la vida pues no puede darla (solo Dios la da, al menos para los creyentes, pero aun entre los ateos, agnósticos y relativistas hay consenso en que ningún hombre puede dar la vida). Ergo no la puede quitar. Al menos legalmente. De hacerlo estaría cometiendo un homicidio. Y eso es ni más ni menos un aborto. 8) La vida es un derecho preexistente al pacto social, y por lo tanto no judiciable ni limitable legislativamente. Sería como que el Estado pretendiera limitar el derecho natural a respirar o alimentarse. 9) El Protocolo ILE es una resolución ministerial, inferior a la protección constitucional de la vida desde la concepción. 10) El Poder Ejecutivo no puede crear derechos, y menos contrarios a otros derechos y garantías superiores a la Constitución. 11) No existe aborto legal, sí no punible. 12) La Argentina, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, aclaró que se es niño desde la concepción hasta los 18 años de edad (art. 2, ley 23.849) y tiene jerarquía constitucional. Toda ley es inferior y si es contraria a ella, es inconstitucional. Así lo son los artículos del Código Penal de 1921 (en cuanto dejan sin pena algunos casos) que fueron derogados de hecho. Ídem el protocolo ILE FAL. 13) El art. 19 del Código Civil estipula que la existencia de la persona comienza desde la concepción. 14) La vida y la dignidad humana son derechos naturales propios de la persona por su sola condición de tal. No pueden suprimirse en ningún supuesto. 15) Un fallo tiene efecto entre las partes que integran el conflicto. No es de aplicación automática a casos análogos, y mucho menos crea normas imperativas 16) El derecho penal es estrictamente taxativo; lo que no está escrito en el Código Penal no puede establecerse analógicamente.

Es una síntesis normativa y de opiniones afines.

Raúl Markovic

raulmarkovic@gmail.co m

Raleo en San Isidro

En respuesta a la carta del señor Jorge Bayá Casal, quisiera informar también por esta vía que estamos realizando un raleo preventivo de las tipas de Avenida del Libertador, para preservar estos árboles centenarios que forman parte del paisaje característico de algunos barrios de San Isidro y evitar accidentes. Hay que ser prudentes en algunas afirmaciones. A los funcionarios nos toca velar por el bien común, por eso nuestra prioridad es asegurar la vida y los bienes de nuestros vecinos, bienes entre los que se encuentra también el patrimonio natural.

Este operativo que se realiza sobre 250 de las 700 tipas de la zona aliviana las copas, quitando ramas dañadas o crecidas. El trabajo se ejecuta con un estudio previo, árbol por árbol, y con la supervisión in situ del ingeniero agrónomo a cargo del arbolado público de San Isidro. Valen los ejemplos de algunas especies intervenidas con anterioridad a este operativo y que hoy se encuentran florecidas y en un proceso muy positivo de recuperación.

Tras la caída de cuatro ejemplares durante las últimas tormentas de noviembre y diciembre, definimos ralear algunas tipas. Hay que aclarar que estos árboles tienen más de 100 años, miden unos 25 metros y pueden pesar hasta siete toneladas. Frente a los vientos fuertes y las intensas lluvias, las ramas se rompen y caen con facilidad, lo que puede representar un riesgo para los vecinos y para los conductores.

Solo recortamos ramas terciarias o dañadas, lo que no reduce la altura y mantiene la forma abovedada tan característica de estos ejemplares. También se realizan trabajos de enfermería para mantenerlos saludables por muchos años más. Al mismo tiempo se repusieron seis tipas de aproximadamente cinco metros de altura cada una, para seguir manteniendo la cantidad original de ejemplares.

¿Por qué raleamos algunas tipas en enero? Al cambiar drásticamente el régimen de lluvia, nos encontramos con un noviembre y diciembre en los que hubo tormentas, vientos de gran intensidad y mucha caída de agua. Esto afecta la estabilidad de las tipas, por lo que se inició la intervención en el mes de enero. Además, en enero se reduce el tránsito vehicular, por lo que aprovechamos para realizar este trabajo urgente.

Queremos prolongar la belleza natural de nuestras tipas en Avenida del Libertador, para que sigan siendo parte de nuestro paisaje en un ámbito seguro para todos nuestros vecinos.

Leandro Martín

DNI 24.458.477

Subsecretario de Espacio Público

Municipalidad de San Isidro

En la red

El aval de la Corte al plebiscito en La Rioja

Facebook

"¿Y esta es una corte?" - Alicia Chiocchio

"Una vergüenza" - María Morla

"¿Y la Constitución nacional?" - Francisco Cropanise

"Poder Judicial totalmente desprestigiado" - Mirta Aquiere

"Monarquía. Pasa en todo el país. Se creen eternos e indispensables" - Héctor Cachagua

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina