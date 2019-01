El perro del hortelano

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de enero de 2019

"Siempre soy muy maltratado por vos" - De Alberto Fernández a Ernesto Tenembaum.

Hace poco tiempo circulaba por las redes sociales un videíto editado, en el que con mucha gracia se hacía hablar a un grupo de perros que se peleaban a ladrido limpio a través de las rejas de un portón. Era muy simpático ver que, pocos metros a la derecha, la otra hoja del portón estaba abierta, por lo que si los animales querían trenzarse no tenían más que correrse un poco en vez de hacerse los malos, hierros de por medio. ¿Qué les hacía decir la mano interventora del hombre? Barbaridades de todo tipo. De un lado, los perritos peronistas les gritaban de todo a los del oficialismo y estos les respondían a pura chicana y con los calificativos más descalificadores. Hacia el final, cuando ya quedaba un solo perro de cada lado de la reja de la discordia, uno le preguntaba al otro: "¿Tu jermu bien?" y el otro le respondía que sí y le mandaba saludos a la del que había sido su rabioso contendiente hasta cinco segundos antes.

No menos interesante fue ver en los últimos días las peleas en Twitter sobre temas de lo más diversos.

Ocurrió, por ejemplo, con el apagón del martes pasado. "Con Cristina se nos cortaba la luz, pero al menos era barata", decía un usuario. "Pagué 3000 pesos de luz y se corta con 35°. ¡Devuélvanme la plata!", reclamaba otro. "Con el kirchnerismo estuve 15 días sin luz, se me quemó la heladera y no pude conseguir los repuestos porque no se podían importar", relataba una mujer. Y, así, de un lado y del otro del "portón".

Lo mismo pasó con las elecciones . Se registró el siguiente diálogo: "Las quieren desdoblar para conseguir más votos", dijo uno. "Que las desdoblen", sostuvo otro. "Che: dicen que las desdoblan nomás", se enteró el segundo. "Uy, qué macana", arrugó el primero.

Con Venezuela : " Juan Guaidó es un usurpador". "Que se vaya el usurpador de Maduro ".

Y con el riesgo país. Interlocutor A: "¡Qué barbaridad. Volvió a subir!". Interlocutor B: "Macri gato". Interlocutor C: "Ahora bajó". Interlocutor B: "Macri gato".

Dijo uno: "Lavagna es viejo. Tiene 77 años". Le respondieron: "El Papa tiene 82".

Fue una semana picante en cuanto a declaraciones encontradas. Entre las muchas contradicciones, se impuso la de Alberto Fernández . "Estoy nervioso. Soy muy maltratado por vos", le dijo al aire a Ernesto Tenembaum. Un segundo después, le confesó: "Te quiero mucho".