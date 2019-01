Crédito: Facebook Germán Bermudez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de enero de 2019 • 22:10

El encuentro que animaban en la tarde del sábado Talleres y Deportivo Español, por la fecha 20 del torneo de la Primera B Metropolitana, se suspendió por incidentes que protagonizaron integrantes de la barra brava de la entidad de Remedios de Escalada con las fuerzas policiales bonaerenses.

El partido solamente pudo disputarse durante 12 minutos, porque el árbitro Germán Bermúdez se vio obligado a detenerlo cuando desde fuera del estadio empezaron a escucharse detonaciones de balas de goma.

Los enfrentamientos se produjeron en la intersección de la calle Timote con la avenida Rosales, cuando -en teoría- hinchas de la entidad 'albirroja' pretendieron ingresar por la fuerza a la cancha, siendo dispersados por los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

"El partido se suspendió porque el jefe del operativo policial no dio garantías como para que se juegue por lo que pasa afuera de la cancha", explicó Bermúdez a TyC Sports. La particularidad es que el referí también es cantante y tenía previsto dar un show "Tributo a Serrat" a las 21.30 del sábado, en un lugar para conciertos en Caballito. De hecho, cuando tomó la decisión de suspender el cotejo, faltaban apenas dos horas para el comienzo de su espectáculo.

A pesar de la firme decisión tomada por el juez, los jugadores de ambos conjuntos intentaron torcerle la voluntad. Lo mismo buscó el presidente de la entidad local, Alejandro Freije, quien admitió que "se escucharon balas de goma afuera, pero la situación está tendiendo a normalizarse", en un momento en el que la gresca iba disminuyendo.

Lo cierto es que el árbitro se mantuvo en contacto con el jefe del operativo policial, quien no sólo no le otorgó las garantías suficientes para seguir, sino que también advirtió un tema no menor: cuánto más se demorara la reanudación, el partido podía llegar a terminar en horario nocturno, con poca luz, y con el consabido peligro que ello podría acarrear. De esa forma, el partido se dio por suspendido y quedó con un asterisco en la Primera B Metropolitana.

Crédito: Facebook Germán Bermudez

En una nota con el diario Clarín publicada en 2013, Bermúdez hablaba sobre su faceta de cantante: "Me genera tanto placer dirigir partidos de fútbol como hacer los espectáculos musicales. No podría elegir una actividad por encima de la otra".

Son muchos los técnicos y futbolistas que antes o al final de los partidos le preguntan a Bermúdez por su próximo espectáculo musical, para ir a verlo y escucharlo. Los mismos protagonistas que por la tarde reciben una tarjeta amarilla o roja, o le reclaman por una posición adelantada, por la noche lo aplauden. Las reacciones en la cancha y en el escenario son muy diferentes, y Bermúdez lo toma con humor. "En los shows es normal que la gente me aplauda, en la cancha es normal que la gente me insulte. En cada caso forma parte de su folklore", explicó a Clarín.

Germán Bermúdez, en acción en otro partido del ascenso Crédito: Facebook Germán Bermudez