Angelina Jolie y sus hijos fueron vendedores ambulantes por un día

Cuándo las cámaras de Hollywood se apagan, Angelina Jolie se pone en el rol de madre y disfruta junto a sus seis hijos al hacer las mismas actividades que cualquier otra familia. En esta oportunidad, la actriz fue vista junto a sus tres herederos más chicos en un parque vendiendo galletitas para perros.

Quién descubrió a la protagonista de Sr. y Sra. Smith no fue un paparazzi sino una colega, la actriz Sarah Ramos, que estaba en el lugar con su mascota. Sorprendida ante la imagen que se encontró decidió compartirla con el mundo a través de Twitter pero espero algunos meses para hacerlo.

"No sé por qué Dios me eligió para contar esta historia pero tengo que seguir ese llamado: Algunos meses atrás fui al parque de perros y vi a Angelina Jolie vendiendo golosinas orgánicas para mascotas", escribió. "PD: lo recaudado de las ventas era a beneficio de una asociación. Donen hoy para hacer feliz a Angie".

En las fotos se puede ver a Angelina junto a Shiloh, de doce años, y los mellizos Knox y Vivienne, de diez años. También los acompaña una mujer, posiblemente amiga de la familia. "Los chicos quería ayudar a la asociación 'Hope for Paws' e hicieron las galletitas ellos mismos", le dijo a la revista People una persona cercana a la causa.

Ramos contó que no sabía si publicar las fotos o no, y reveló que el hecho ocurrió en noviembre. "Sentí que tenía que proteger la privacidad de Angie y su familia, quienes solo estaban tratando de vender galletitas orgánicas para perros en el parque", explicó. "Se que ellos sabían que les estaba sacando una foto, y no pensaba mandársela a nadie, pero hoy me alegro de haberla tomado"