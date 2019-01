El regreso de Diego a Dorados fue con derrota

Dorados, dirigido por Diego Maradona, perdió anoche ante Potros de Atlante por 2-1, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Ascenso del fútbol de México.

El ídolo, de 58 años, se unió el jueves pasado al equipo de Sinaloa, tras haberse recuperado de una operación de hernia a la que se sometió semanas atrás en una clínica de la localidad bonaerense de Olivos. Pero al margen de la caída de su equipo, habló del nombramiento de César Luis Menotti como Director de Selecciones Nacionales de Argentina y criticó duramente a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

"Menotti llega a la selección argentina en el único acierto del presidente Tapia, que es un desastre", dijo Maradona, que agregó: "El 'Chiqui' Tapia es el peor dirigente que vi en mi vida".

Maradona habló de Menotti y Tapia en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio Alberto 'Chivo' Córdoba en la ciudad de Toluca (a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México), en su regreso a la dirección técnica de los Dorados.

Sobre las expectativas que tiene de Menotti como director de Selecciones Nacionales a sus 80 años, Maradona dijo: "Le pido a Dios y a mi vieja (Salvatora Franco, su madre falledida) que le dé fuerza para sacarlo de las decisiones importantes a Tapia".

El ex capitán de la selección nacional confió que con la presencia y gestión de Menotti, los jugadores regresarán con mejor disposición a la 'Albiceleste', "pero estando Tapia no". Maradona subrayó la falta de capacidad de Tapia como máximo líder de la AFA porque "le das una pelota y te la devuelve con la mano, no sabe patear y menos negociar".