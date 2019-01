Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de enero de 2019

El Cielo promete premio

Hola Kirón. Fiel a tu columna, me animo a preguntarte por mi 2019 ¿Alguna posibilidad laboral este 2019 aún a esta tardía edad? Seguramente mi triple agua astral me juegue en contra. Marzo 4, 1963, 15:40 Capital ¡Mil gracias por tu impecable predicción! María

Hola María. Es un regalo tu triple Agua: Piscis con Luna y Ascendente en Cáncer. Lo que sucede es que en estos meses Saturno está en tu Casa VII, la de la pareja y opuesta a tu Luna, las emociones. Tal vez soledad o tener que hacerte cargo de la familia o algunas penas que te dificultan dar batalla a la vida. Por ahora. En diciembre lo que hoy te pone triste se resolverá. Hasta entonces te diría que las posibilidades de conseguir trabajo son. ¡muchas! Júpiter está en tu Casa VI, la del trabajo y la salud, así que dedícate con plena confianza a iniciar tu búsqueda porque el Cielo promete premio. Mucha suerte. Con cariño. Kirón

Muy sola

Hola querida Kirón. Desde hace años te sigo y esta vez quiero que me cuentas qué me depara el 2019, en todos sus aspectos, sobre todo en lo afectivo, ya que a veces me siento muy sola. Soy del 6 de junio de 1959 a las 20.10 hs. Gracias infinitas. Abrazote. Cris

Hoala Cris. Sos Géminis, con Ascendente en Capricornio y Luna en Géminis. Gracias a vos por acompañarme porque eso es lo que le da sentido a mi tarea. No es casual que me escribas ya que toda tu carta está movilizada. Júpiter, en Sagitario, hace oposición a tu Sol y a tu Luna, mientras que Saturno está en tu Ascendente. A partir de diciembre de este año vas a estar en un momento de privilegio para definir temas de pareja. La cuestión es así: cuando Júpiter salga a tu Ascendente vas a empezar a tener mucho más claro qué clase de persona necesitás para complementarte y automáticamente habrá oportunidades concretas de vincularte. Tal vez si siempre buscaste parejas que te sostengan y protejan haya llegado el momento de cambiar el enfoque. O al revés, si siempre vos fuiste el apoyo del otro llegó el momento de encontrar respaldo. Disfrutá mientras estos meses en lo familiar y en realizarte como persona. Un gran cariño. Kirón

Dinero hoy, logros mañana

Muy querida y recordada Kirón. Recibe un cariñoso saludo y los mejores deseos para este 2019. Este año te solicito tus muy apreciados augurios soy 12/08/63, nacida en Bogotá, Colombia. Un abrazo muy especial y muchas gracias. Emilia

Hola Emilia. Tenés Sol en Leo, Ascendente en Escorpio y Luna en Tauro. Si el 2018 fue de alto voltaje diría que este 2019 se presenta bastante más sereno, con temas económicos importantes que se resuelven, se facilitan, gracias a la presencia de Júpiter por Casa II. Mientras que Saturno limita un poquito tu vida social, incluso traba viajes o negocios. Toda esta etapa es de preparación para un gran cambio, un salto, un logro muy grande que se dará en el 2021, cuando la energía del Cosmos llegue a tu Sol. Hasta ese entonces resolvé tus cuestiones de dinero y no te pongas ansiosa cuando los planes se retrasen. Un abrazo especial. Kirón

