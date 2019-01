Juana Viale y los comentarios que "incomodaron" al aire a Andy Kusnetzoff

La actriz visitó el programa radial Perros de la calle y habló de su abuela, Mirtha Legrand, poniendo en aprietos al conductor - Fuente: Radio Metro 01:28

Juana Viale se encuentra con la agenda muy ocupada en Mar del Plata, trabajando nada menos que en dos obras en el teatro Auditorium . Por un lado, 40 días y 40 noches, la puesta de Gonzalo Demaría, junto a Leonor Manso, Pablo Alarcón, Joaquin Berthold e Ivan Muñoz, con dirección de Luciano Cáceres - con quien se la vincula sentimentalmente- y producción integral del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Viale, Cáceres, Berthold y Santiago Magariños protagonizan El Ardor, de Alfredo Staffolani.

Con motivo de la promoción de dichas puestas teatrales, la actriz fue invitada al clásico radial Perros de la calle, que estas semanas Andy Kusnetzoff está comandando desde "La Feliz". Se trató de una charla amena y distendida, pero con un tema ineludible que Juana decidió poner sobre la mesa en una instancia de la conversación: las similitudes entre PH: Podemos Hablar - el programa de Telefe que condujo Andy - y Almorzando, el emblemático ciclo de su abuela Mirtha Legrand , cuya versión nocturna (La noche de Mirtha) perdió la batalla del rating con Kusnetzoff durante el 2018.

Todo comenzó cuando Andy deslizó una frase picante respecto al programa de Mirtha, que actualmente también se emite desde Mar del Plata. "El sábado a la noche tiene un programa, no lo pude ver este año, pero me dijeron". La respuesta de Juana no tardó en llegar. "Vos también tenés un programa, ese es el contacto que yo tengo con la televisión, para que sepas (...) me dijeron que es muy parecido", añadió la actriz, sin rodeos.

"Sí, tiene una onda", respondió Kusnetzoff. "En 50 años hay que hacer algo parecido, a alguien se le ocurrió", agregó Viale, entre risas, luego de lanzar varios "palitos" con tono amistoso, para defender el programa que conduce su abuela con producción de su hermano, Nacho Viale.