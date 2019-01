La actriz aludió a las críticas de la periodista sobre sus fotos en Instagram Fuente: Archivo

El pasado jueves se desató una polémica impensada cuando la periodista Julia Mengolini posteó una foto de su pancita de embarazada con la frase "últimos días de panza al sol... (ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su c...)". Las críticas en las redes no tardaron en suscitarse, por lo cual Mengolini se vio compelida a trasladar el debate sobre el empoderamiento femenino a Twitter, donde dejó en claro el motivo detrás de sus palabras.

"Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu c... por día...cada una sobrelleva el patriarcado como puede", escribió. "Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco", expresó, para luego brindar su propia perspectiva sobre lo que implica ser una mujer empoderada. "Es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. No puede ser 'sentirte más linda' porque entonces tu 'empoderamiento' está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre", manifestó.

"El feminismo no puede ser sólo una realización personal, tiene que ser una conquista colectiva. Es un feminismo bastante liberal e individualista ese que se conforma con que 'cada una hace lo que quiere'.(O nos quedamos con el slogan o hacemos política)", opinó también la periodista desde sus redes.

La respuesta de Barón. La actriz y cantante, quien en unos días reemplazará a Verónica Lozano como conductora de su magazine, Cortá por Lozano, tardó en pronunciarse respecto a los dichos de Mengolini, pero finalmente lo hizo hace unas horas, aunque sin nombrar a la periodista.

"La misma foto de mi c... años atrás cuando no iba al gym y pesaba varios kg más me hace una mujer real, respetable y honesta. Hoy, entrenando duro y amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo...selectivo", expresó Barón en Twitter. "¡A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de nadie", añadió.

Por último, Jimena también volcó en las redes su opinión sobre el empoderamiento. "No sigan ningún manual de cómo ser una mujer empoderada. ¡Con lo que nos cuesta todo! Que no nos vendan manual para eso también. Lo que sea que te haga sentir un poquito de orgullo y poder como mujer, ¡dale para adelante! Radiante, fuerte y avasallante, vos seguí, no camines más, desfilá", concluyó.