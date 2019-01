Maduro desafía a la UE: "Nadie puede darnos un ultimátum"

Maduro además dijo: "Nadie puedo darnos un ultimátum", en relación al pedido de la UE Fuente: Reuters

MADRID (DPA).- Tras las masivas protestas del miércoles pasado, que concluyeron con decenas de detenidos, casi 30 muertos y la declaración del líder de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado, el bolivariano Nicolás Maduro brindó una entrevista al canal CNN de Turquía y aseguró que nadie puede decirle a Venezuela lo que tiene que hacer.

"Se han comportado con arrogancia. Nadie puede darnos un ultimátum. Si alguien quiere irse de Venezuela, que se vaya", dijo el chavista desde Caracas respecto del pedido de la Unión Europea, que llamó a que se convoquen elecciones presidenciales en los próximos ocho días.

Consultado por la situación que atraviesa el país, en medio de una inflación que supera el millón en porcentaje, el desabastecimiento total y la falta de libertades, el "hijo" de Chávez advirtió: "Me siento muy motivado. Tengo una profunda pasión por mi patria. Estamos atravesando una guerra histórica en nombre de nuestra democracia e independencia".

Sobre la proclamación realizada el pasado miércoles por Guaidó, que se declaró a sí mismo "presidente encargado" del país, Maduro considera que se trató de un acto que "viola todas las leyes y la constitución" y culpó a Estados Unidos.

"Desde la muerte de Chávez, hemos enfrentado muchos ataques, pero esto solo ha sido peor desde la administración de Trump. Estados Unidos nos ha estado atacando desde que este hombre de mente extrema llegó al poder y ahora han planeado un intento de golpe. Obligaron a un hombre desconocido a ser el rostro. Las agencias de noticias de EE.UU. y The Washington Post escribieron que Trump le había dado al Sr. Guaido la orden para este intento de golpe. Hoy hay un intento de golpe de estado planeado contra la Revolución Bolivariana desde hace mucho tiempo", aseguró el mandatario.

Asimismo, contó: "Envié muchos mensajes a Donald Trump. Pero él no es un líder que pueda hacer frente a los problemas y creo que nos desprecia. De hecho, desprecia a América Latina y al mundo. Esta es su ideología. Desprecia a todos. Él desprecia a los mexicanos y por lo tanto quiere construir el muro mexicano. Desprecio a todo el mundo y como latinoamericano, puedo decir que nos odia".

En la entrevista, Maduro confirmó además que la prácticamente la totalidad de diplomáticos estadounidenses (cuya expulsión ordenó poco después de la proclamación de Guaidó y del reconocimiento del opositor como presidente del país por parte de la Casa Blanca) "ya se ha ido excepto un pequeño grupo. Lo que tengo en mente es ser como Cuba que no ha estado en ninguna relación política con los Estados Unidos por más de 15 años".

En relación al futuro de Guaidó, indicó: "No soy un jurado, no me corresponde a mí decir qué medidas se deben tomar para proteger nuestra constitución y nuestro país. Esta situación se resolverá por la ley, ante el poder judicial".

Respecto de la situación económica, y tras conocerse que intentó retirar US$1200 millones en oro y el Banco de Inglaterra se lo negó, dijo: "Estamos bajo muchos ataques económicos y los estoy combatiendo. Tengo un programa para la recuperación económica. Venceremos la hiperinflación en 2019. ¿Cuál es nuestra estrategia? Hemos creado nuevos puestos de trabajo, mantenemos nuestro sistema de seguridad social, trabajamos para proteger a los niños, las madres y las familias. Pero nos imponen muchas sanciones porque no quieren que nos recuperemos económicamente".

Antes de finalizar la charla, Maduro elogió al presidente de Turquía, quien junto a Rusia se posicionó como una de las pocas naciones es defender el mandato del bolivariano, denunciado por la mayoría de la comunidad internacional por ilegítimo: "Erdogan es un hombre valiente que respeta los valores. Es un buen amigo. Amo a los turcos. Turquía tiene una historia muy importante y hermosa. Y estoy muy feliz de que nos hayan apoyado en nombre de la democracia".

