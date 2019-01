Crédito: Captura TV

El exRiver Rogelio Funes Mori anotó un doblete anoche en el triunfo que su equipo, Monterrey, alcanzó sobre América, por 3-2, en la continuidad de la 4ta. Fecha del torneo Clausura de fútbol de la primera división de México. El atacante mendocino, de 27 años, convirtió el segundo y tercer tanto de Rayados, a los 22 y 25 minutos de la segunda parte. El mellizo suma cuatro goles en el presente certamen, en igual cantidad de cotejos. El restante gol de Monterrey fue obra de otro argentino: el defensor Nicolás Sánchez abrió la cuenta con un penal a los 13 minutos de la primera etapa.

El ex arquero de River, Marcelo Barovero, y el ex mediocampista de Independiente, Maximiliano Meza, también fueron titulares en el conjunto ganador, que es líder provisorio con 10 puntos. En América, que cortó un invicto de 23 partidos, se alinearon el ex defensor de Independiente, Emmanuel Aguilera (fue expulsado a los 11m., del segundo período), el ex volante de Defensa y Justicia, Guido Rodríguez, y el exQuilmes, Cristian Insaurralde. Los goles de las 'Aguilas' los marcaron Edson Alvarez (Pt. 24m.) y el paraguayo Bruno Valdez (St. 35m.).

El mayor impacto de la noche fue el golazo de Funes Mori para el 3-1. Controló, intentó un sombrero, metió un doble enganche y mostró toda su frialdad para definir. Otro tanto que lo ubica entre las figuras del torneo mexicano.