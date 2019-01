Premios SAG 2019: todos los ganadores de la noche

This is us se quedó con la terna mejor elenco en una serie de drama Crédito: Agencias

Por vigésimo quinto año, los premios SAG distinguieron nuevamente los mejores trabajos del cine y la televisión, y pusieron el acento en las interpretaciones más importantes del año 2018.

Debido a que se trata de un galardón otorgado por el Sindicato de Actores de Hollywood, en esta ceremonia no hay premios en los rubros técnicos ni a los largometrajes o directores, sino a los elencos o a los artistas de forma individual.

A pocas semanas de una nueva entrega de los Oscar , los SAG representan el último termómetro para intentar anticipar quiénes pueden ser los vencedores en la esperada noche del 24 de febrero.

A continuación, la lista completa con todos los ganadores:

Mejor elenco en cine: Pantera Negra

Mejor actriz: Glenn Close por La Esposa

Mejor actor: Rami Malek por Bohemian Rhapsody

Mejor elenco en una serie de drama: This Is Us

Mejor actor en una serie de drama: Jason Bateman por Ozark

Sandra Oh, mejor actriz en una serie de drama por Killing Eve Crédito: Agencias

Mejor actriz en una serie de drama: Sandra Oh por Killing Eve

Premio a la trayectoria: Alan Alda

Premio a la trayectoria para Alan Alda Crédito: Agencias

Mejor actriz en una película para TV o miniserie: Patricia Arquette por Escape From Dannemora

Mejor actor en una película para TV o miniserie: Darren Criss por El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali por Green Book

Mahershala Ali, mejor actor de reparto por Green Book Crédito: Agencias

Mejor actriz de reparto: Emily Blunt por Un lugar silencioso

Mejor elenco en una serie de comedia: The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz en una serie de comedia: Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor en serie de comedia: Tony Shalhoub, por The Marvelous Mrs. Maisel