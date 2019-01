El insólito choque del micro de Unión que provocó el derrumbe de una pared

En el choque salió herido un policía que pertenecía al operativo en las afueras del estadio de Belgrano

El micro que trasladaba al plantel de Unión tuvo un insólito incidente en una puertas de acceso al estadio del Gigante de Alberdi, donde hoy juega con Belgrano . Mientras hacía las maniobras de ingreso, chocó contra una pared, la derrumbó e hirió a un policía que forma parte del operativo de seguridad.

El conductor del micro debió esquivar a una persona particular que estaba cruzando la zona y en el afán por no atropellarlo se vio obligado a frenar de golpe, según publica el diario Uno de Santa Fe. La maniobra le valió el choque contra la pared, que terminó derrumbándose. El oficial lastimado fue llevado de inmediato al hospital más cercano para ser atendido. Las autoridades aún no dieron un parte oficial sobre las lesiones que sufrió el agente.

Después de confirmarse que se encontraba en perfecto estado de salud, el plantel Tatengue ingresó al estadio y preparó el partido con Belgrano, por la fecha 16 de la Superliga .