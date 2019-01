Sampaoli ganó el clásico paulista Fuente: AFP

La vida le sonríe a Jorge Sampaoli después de su convulsionada etapa en la selección argentina: "su" Santos venció con autoridad al San Pablo por 2-0 en el clásico paulista y lidera el Grupo A del certamen estadual por encima de São Caetano, Ponte Preta y RB Brasil.

Pese a los múltiples rumores alrededor del descontento del técnico argentino con la dirigencia del Peixe por su situación financiera, el conjunto brasileño redondeó una gran actuación frente a uno de sus máximos rivales en una actuación que el diario Lance! destacó como "imponente" en su portada. Los goles de Luiz Felipe sobre el cierre del primer tiempo y del paraguayo Derlis González en la segunda mitad justificaron la superioridad futbolística del Santos en el marcador.

Varios medios también ya hablan del "efecto Sampaoli", tras el triunfo de Santos, en lo que a cambios futbolísticos y ambición se refiere. Sampaoli es el primer técnico extranjero en ganar el clásico para el Peixe en el Pacaembú. Además, Santos volvió a ganar el clásico con un entrenador extranjero tras 80 años.

"Respecto a si yo estaba al tanto de la situación financiera del club, la verdad es que no. Tenía claro que venía a un club que me otorgaba la chance de un equipo grande, que iba a pelear un montón de situaciones durante todo el año. Yo no hablo de situaciones administrativas. Si me hubiesen dicho que el club no estaba bien, a lo mejor yo... De esto que estamos hablando, imposible. La situación hubiese sido distinta. Vine a hacer un equipo fuerte, tengo la ilusión de que eso suceda", había manifestado durante la semana.

Santos, que tuvo al uruguayo Carlos Sánchez y al venezolano Jefferson Soteldo como titulares, consiguió su tercer triunfo en igual cantidad de encuentros y se afianza como líder del Grupo A del campeonato Paulista y prácticamente aseguró su participación en los cuartos de final: los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos pasarán a la fase final. Sao Paulo marcha primero con seis unidades en el Grupo D.

En la próxima jornada, el Santos de Sampaoli visitará a Bragantino el próximo jueves 31 de enero en busca de su cuarto triunfo. Será una prueba más para el nuevo equipo del argentino, quien empieza a ilusionar a los hinchas del Peixe y a sí mismo: Santos, un gigante dormido que, aunque festejó la obtención de la Copa Libertadores en 2011, hace quince años no conquista el Brasileirao.