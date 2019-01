De los lectores: cartas & mails

Expropiación; Alerta para padres; No nos soportábamos; Gran álbum de fotos; Políticas en España; Propinas con tarjeta; Luces de día; La fecha de la Navidad

Expropiación

Me enoja y mucho cuando veo funcionarios y abogados preocupados por la inconstitucionalidad del DNU de extinción de dominio, pero no recuerdo a esos mismos actores políticos preocupados cuando se realizó la mayor expropiación de propiedad privada al pueblo argentino.

Me refiero a la expropiación lisa y llana de nuestros fondos de jubilación en octubre de 2008, proyecto impulsado por la expresidenta Cristina Fernández asesorada por el entonces titular de la Anses Amado Boudou y aprobado por el Congreso. Esos mismos actores ahora se oponen.

Recuerdo la estafa argumental del proyecto diciendo que los fondos se los confiscaban a las AFJP, cuando la realidad dice que eran propiedad de cada uno de los aportantes.

Doble falta, ya que los ciudadanos que fuimos confiscados en 2008 nos habíamos ganado esos ahorros con nuestro trabajo genuino de toda la vida, a diferencia de lo que a todas luces son los bienes que poseen exfuncionarios y empresarios que no podrían justificarlos ni con 20 vidas juntas.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Alerta para padres

Padres se necesitan que estén dispuestos a ayudar a sus hijos a salir del alcoholismo y la droga que se ha instalado entre nosotros. Para los chicos será solo por hoy, para ustedes, un camino para recorrer desde el amor y la comprensión. Hay que transparentar con valentía la enfermedad, buscando apoyo, agrupándose. Que emborracharse o drogarse solo los fines de semana no crea adicción es falso. Así comienza el deterioro físico y moral y la esclavitud.

Padres, el futuro de sus hijos está en peligro, por ende el sueño de verlos felices, sanos y llenos de proyectos. Mucho depende de tomar conciencia de que algo muy malo les está pasando.

Nilda de Bulla

96 años

LC 0.452.473

No nos soportábamos

Hace años, en la película Morir en Madrid, un periodista interrogaba a un anciano: "Dígame, señor, ¿por qué cree usted que estalló la Guerra Civil?". Y la respuesta fue contundente: "Pues porque ya no nos soportábamos unos a otros".

Viendo en ciertos canales televisivos cómo autotitulados "economistas" manifestaban una velada satisfacción por las inundaciones que están padeciendo vastas regiones del país, porque ellas complicarían los proyectos económicos del Gobierno, me pregunto si no nos estaremos acercando peligrosamente al límite señalado por el anciano español.

Roberto Yankilevich

DNI 7.969.824

Gran álbum de fotos

Quiero saludar especialmente al señor Héctor M. Guyot, por el Manuscrito del 29 de diciembre. "Las fotos más sentidas del año que se va". Me dio nostalgia y recordé nuestro gran álbum de fotos, que yo comencé hace tiempo y que se sigue enriqueciendo con nuevos aportes. Seres, algunos que ya no están, otros cambiados por el tiempo, pero todos ellos son nuestros, forman parte de nuestra vida y están integrados en la gran memoria colectiva familiar. Leí el artículo con simpatía y alguna lágrima. Un abrazo señor Guyot.

Jorge Fazio-Fernández

jorgefazio@yahoo.com.ar

Políticas en España

En estos momentos, en España no existen políticas públicas de fomento de la natalidad y tampoco existe un marco laboral idóneo para la conciliación del trabajo con la vida familiar, aspecto que creo es de gran necesidad para la continuidad del país.

Domingo Martínez Madrid

Burgos; domezmadrid121@gmail.com

Propinas con tarjeta

Se entiende que una propina se da generalmente como retribución adicional a un buen servicio.

Buenos Aires es una de las pocas ciudades del mundo donde no podés incluirla en la cuenta de la mayoría de los negocios gastronómicos y pagarla con tarjeta.

Es difícil de entender cuando hasta en la vecina orilla te vienen con el posnet a la mesa y te agradecen la atención. Hay países de Europa que ya no tienen ni efectivo: es todo por banca electrónica en el celular.

Dentro del folclore local te dan todo tipo de argumentos: que es un tema impositivo, que complica el local, que trabajan por un sueldo muy bajo y la propina en efectivo los salva, que si va por tarjeta el local no les paga la propina hasta fin de mes. Los extranjeros muchas veces no pueden dejar una correcta propina por no tener efectivo encima.

Sería bueno revisar esta situación, que mejoraría el ingreso de los trabajadores.

Patrick Campbell

DNI 11.650.509

Luces de día

Circulo por la avenida General Paz todas las semanas varias veces en el día hacia ambos sentidos y en diversas horas. Podría afirmar que no existe jornada en la que, a plena luz del día, las luminarias de diferentes tramos de la misma se encuentren encendidas sin ningún tipo de utilidad.

Asumo que ese derroche lo debemos afrontar los vecinos con nuestros impuestos. Me comuniqué innumerable cantidad de veces con Ausol, pero el resultado fue nulo.

Sergio Brodsky

DNI 16.765.373

La fecha de la Navidad

Me refiero a la carta de la lectora Henrich publicada el 21 de enero. Al respecto, y sin abrir opinión sobre el núcleo de su argumento, quiero aclarar un error de hecho en el que incurre en el último párrafo de la misma. Allí objeta la fecha en que se celebra la Navidad porque, dice, "recordemos que no fue la fecha del nacimiento de Cristo, ya que ¿hubo un embarazo de 17 días?". Esta afirmación nace de confundir la festividad del 8 de diciembre, en la que la Iglesia Católica celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María (o sea, su concepción libre del pecado original en el seno de su madre, Santa Ana), con la de la Encarnación de Cristo en el seno de María, festividad que la Iglesia conmemora, junto con la Anunciación, el 25 de marzo. Desde ese momento hasta la Navidad sí transcurren nueve meses de un embarazo normal.

Laura Gasparutti

DNI 6.384.224

En la red

Facebook

Las cuotas de créditos UVA subieron 45%

"Es lógico porque no son alquileres, son compras de bienes y mantienen el valor del propio bien, mientras los alquileres están totalmente deprimidos" - Ricardo Salvador

"La aventura de comprar a crédito, debe ser... ¡unos de los temas que más adrenalina produce!" - Raúl Cucher

