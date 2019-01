Premios Oscar: una ceremonia sin conductor y con mucha polémica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de enero de 2019

Hollywood.-Sin conductor y con poca música. Así se preparan los premios Oscar 2019 . Más allá de que la carrera por la estatuilla a mejor película es una de las más difíciles de pronosticar de los últimos años, poco menos de un mes antes de la ceremonia de entrega de los galardones la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aparentemente tiene un único objetivo: subir el rating de una transmisión televisa que hace años que no logra atraer la cantidad de espectadores de antaño. Para cambiar eso, la nueva propuesta de los organizadores, después de que fallaron en su intención de dar un Oscar "popular" y la contratación del comediante Kevin Hart como maestro de ceremonias, es acortar el festejo a tres horas exactas.

Para eso, según publicó la revista Variety, solo dos canciones nominadas -"Shallow", de Nace una estrella, y "All the Stars", de Pantera negra- serían interpretadas en vivo. Las tres canciones restantes -"The Place Where Lost Things Go", de El regreso de Mary Poppins; "I'll Fight", de RBG, y "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", de La balada de Buster Scruggs- quedarían afuera.