Estado vegetal: La elocuente polifonía de las plantas

Leni González 28 de enero de 2019

Estado vegetal (Chile) / Dramaturgia: Infante-Salinas / Actriz: Marcela Salinas / Dirección: Manuela Infante / Sala: Teatro San Martín / Nuestra opinión: buena

El primer brote que Estado vegetal provoca es la fascinación por la actriz Marcela Salinas, por la versatilidad sutil con la que transita las voces y los cuerpos que habitan este relato polifónico: no se trata de una sucesión de monólogos de personajes que completan un cuento lineal sino, una totalidad múltiple.

Actriz-planta que bebe la luz de los focos que atraviesan el escenario, constelación de soles uno al lado del otro, y creadora de multitudes gracias al pertinente uso del pedal que llena de reverberaciones sonoras la sala. Luz y oscuridad, viento y murmullo de hojas, la iluminación y el sonido no son un marco, sino que su densidad ocupa el espacio. Muy fragmentadas, aparecen dos historias -un motociclista que por chocar contra un árbol ancestral queda en estado vegetativo y una anciana que se entierra con sus plantas de departamento- que confluyen en algo así como una venganza de los verdes, habitantes originarios, a la animalada humana. Sin embargo, Infante no quiere ser tan drástica y vislumbra una redención final que vitalice al genio de la semilla que todos llevamos adentro. En ese mundo diverso que puesta y actuación sostienen con fluidez, solo hace un ruido extraño el exceso explicativo del final, un manifiesto filosófico que, como las plantas, no requería tantas palabras.