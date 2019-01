Ciro y Los Persas, el show más convocante del verano marplatense Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA. "No te puedo decir que no". El corte de la frase es textual, arbitrario también, pero bien vale para que la luz de esperanza de los fanáticos siga viva. Andrés Ciro Martínez admite ante LA NACION que el eventual regreso de Los Piojos no acepta una respuesta negativa y contundente. Pero -y siempre hay un pero- aclara que su realidad hoy en día "está en Ciro y Los Persas", su banda actual y con la que en la noche de sábado realizó un multitudinario concierto seguido con fervor por cerca de 130.000 personas, según los organizadores.

La ilusión se abrió grande hace casi un mes y medio, en el estadio de River Plate, cuando en el último show del año subieron a acompañar a Ciro varios de los integrantes de la formación que tantos hits logró hasta 2009, cuando se desintegró. Aquella noche tuvo como invitados al guitarrista Micky Rodríguez, el baterista Dani Buira y el tecladista Chuky de Ípola (cada uno había tocado con su proyecto en la previa de Ciro y Los Persas). Juntos interpretaron clásicos piojosos y regalaron la foto más parecida a la histórica formación.

Anoche, en una nueva presentación de Ciro y Los Persas, esta vez en Mar del Plata, con acceso libre y gratuito en el marco del Movistar Fri Music, Andrés Ciro volvió a pedirle a su amigo Micky Rodríguez (La Que Faltaba) que toque con él e incluso le pidió que cantara, propuesta que el guitarrista no desaprovechó. E incluso se volvió a sumar sobre el cierre, ya en un clima de fiesta ante la multitud.

"Es un tema prohibido", dice Ciro en tono de broma cuando se le consulta por el posible regreso de Los Piojos. Ya más serio y amplio, responde a LA NACION: "no conozco el futuro y tampoco pienso demasiado en lo que viene, por eso no te puedo decir que no. Pero la realidad es que, al menos para mí, mi realidad está en Ciro y los Persas", aclaró. Y tuvo elogios para sus actuales compañeros de ruta: "Es una banda de la que disfruto ser parte, estar y haber hecho, es un presente que disfruto", remarcó.

Micky Rodríguez acompañó la postura y fue tajante sobre un tema que asegura no tener en la agenda cotidiana. "Nosotros no hablamos de eso, no nos juntamos a hablar de eso y disfrutamos esto", dijo sobre esta oportunidad de brindar shows, cada uno con su formación y teniendo la posibilidad de compartir momentos sobre el escenario.

El guitarrista, que ahora lidera La Que Faltaba, contó que disfruta de esta formación de la que hoy es parte, "de viajar y de hacer música y compartir con la mayor cantidad de gente. Hoy estamos tranquilos y también es importante vivir el presente", insistió como para aventar cualquier expectativa fuerte sobre el regreso de Los Piojos.

Por primera vez sentada al lado de su padre en una conferencia de prensa, ahora como líder de su propia banda, Manu Martínez, la hija menor de Ciro, también le quitó presión. "Quiero que papá haga lo que a él lo haga feliz".

Lejos de cerrar el tema para siempre, la mínima duda deja la puerta abierta. ¿Volverán Los Piojos este año?