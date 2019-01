Sorpresa en el Monumental: quién es Gabriel Ávalos, el verdugo de River

Gabriel Ávalos marcó tres goles en el Monumental Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Gabriel Ávalos tuvo una actuación en el Monumental que jamás olvidará. Autor de los tres goles que Patronato de Paraná le marcó a River (3-1) en el estadio de Núñez. Nacido en Hohenau -ciudad paraguaya situada en el departamento de Itapúa- hace 28 años, llegó a equipo entrerriano en esta temporada, proveniente de Godoy Cruz, club en el que jugó tan solo un año y en el que marcó apenas dos goles: contra Huracán y San Lorenzo por la Superliga. El verdugo de River es una suerte de trotamundos surgido de Libertad, Paraguay, y su arribo al fútbol argentino se dio en el Ascenso en Defensores de Cambaceres, allá por 2008.

El show de Ávalos

Posteriormente pasó por Tigre, Gimnasia La Plata, Independiente y General Díaz (Paraguay), Deportes Concepción (Chile), Crucero del Norte (2014-2016; forma parte de la gesta del ascenso a Primera del club de Garupá, Misiones), Peñarol, de Uruguay, hasta su retorno al fútbol argentino en Nueva Chicago, en la B Nacional y Godoy Cruz, su último club.

En tan solo 90 minutos con el equipo de Paraná quedó en la historia tras hacerle a River los 3 tantos con los que su equipo salió airoso de Núñez y con esta excelente actuación se metió en el bolsillo a los hinchas de su nuevo club. Ávalos que recibió las tres asistencias de Gabriel Compagnucci, podría compartir los créditos de su hattrick con el mediocampista, juntos terminaron por condenar a la derrota al equipo de Marcelo Gallardo. Compagnucci también cuenta con una abundante trayectoria en el fútbol de ascenso.

Lo logrado por Ávalos es histórico: El último jugador que marcó 3 goles en el Monumental había sido Raúl Wensel hace 31 años en la victoria de Deportivo Armenio por 3-2 frente al millonario.

"En la semana estuve bastante concentrado y entrenando bien con el deseo de hacer, por lo menos, un gol. No me esperaba hacer tres goles, pero gracias a Dios las cosas salieron bien y logramos los puntos que fue lo que más nos importa", dijo el paraguayo. Y añadió: "El tercer gol fue el que más me gustó porque Gaby (Compagnucci), además de su potencia, tiene una técnica bárbara y me dejó la pelota ahí, servida, así que la tuve que empujar", dijo el delantero, sobre su gol favorito de la noche.

El equipo de Paraná salió en este mercado de pases en busca de los servicios de Ávalos ante la partida de su goleador, el uruguayo Facundo Barceló, quien pasó al Atlas de México. El delantero paraguayo es dueño de una buena pegada, pero su punto más alto es el juego aéreo.