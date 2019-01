Marcelo Crovato, expreso político, le respondió: "Si le gustan las dictaduras la felicitó, a mi no" 02:04

Video

Alicia Castro , quien se desempeñó como embajadora argentina en Londres y Caracas durante el kirchnerismo, se enfrentó, en el programa Debo Decir, con Marcelo Crovato, un expreso político que logró escaparse de Venezuela . "Yo no tengo dudas de que es un golpe de Estado grotesco fogoneado con los Estados Unidos. Tal vez de lo más grotesco que hemos visto en la historia de la humanidad", opinó sobre la realidad que se vive en el país del Caribe .

Para la exdiputada, "normalmente todos los golpes de Estado de América Latina fueron auspiciados y financiados por los Estados Unidos". Y fue más allá: "En la Escuela de las Américas fueron maestros de torturadores de nuestros militares de la dictadura cívico-militar genocida".

Alicia Castro, sobre Venezuela: "Es el golpe de Estado más grotesco que vi" 01:47

Video

A continuación, Castro opinó que "Macri es el peor presidente de la democracia", y señaló: "Yo no quiero no que los venezolanos opinen sobre la Argentina, sobre lo que tenemos que hacer o qué gobierno tenemos que tener. No quiero que haya un golpe de Estado". Además, dijo que, para ella, "lo que pasa en Venezuela es un asunto interno de los venezolanos".

En el programa también estaba Marcelo Crovato, quien logró escapar de la cárcel en Venezuela y se vino a vivir a la Argentina. "Argentina pidió ayuda con la Dictadura Militar, ¿debimos haber dejado que los militares los mataran a todos o debimos ayudarlos? Usted respondame", le preguntó a Castro, e ironizó: "Mejor no nos metemos y que los maten a todos, ¿le parece?".

Alicia Castro: "Macri es el peor presidente de la democracia" 01:29

Video

Castro lo criticó por "alabar" a los estadounidenses que se metieron en el conflicto. "Mírese en el espejo de Libia, Siria o Afganistán", le dijo, y Crovato respondió: "Nos estamos mirando en nuestro propio espejo y vamos a sacar al dictador y genocida. Tenemos decenas de miles de personas asesinadas por el gobierno porque eran opositores molestos. Aquí los desaparecían en su momento y en Venezuela simplemente mueren durante intentos de robo. Así 'desapareció' más de uno. Los mataron". Para él, "el genocido de [Nicolás] Maduro " es comparable, incluso, con el de Adolf Hitler.

Con firmeza, el venezolano disparó: "Si le gustan las dictaduras la felicito, a mi no me gustan. Si usted defiende dictaduras, ¿qué podemos esperar?". Ante esto, Castro contestó que "defiende la libre determinación de los pueblos".

Un expreso político contó cómo logró escapar de la cárcel en Venezuela 01:34

Video

Crovato contó, además, cómo fue que logró escapar de la cárcel. "Aproveché fallas en la custodia. Ya les tenía totalmente tomado el tiempo a lo que hacían y sabía en qué momento podía aprovechar los descuidos de la custodia para escaparme del edificio", relató, y continuó: "Tenía medidas las cámaras, el patrullaje, todo. Nadie se dio cuenta hasta que llegué a la frontera". Sus padres todavía están ahí y se enteraron por la Justicia de que el logró huir.