Satisfacción de Agustín Canapino tras su experiencia en Las 24 Horas de Daytona

El inesperado final (bandera roja como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron sobre la península de Florida) no le impidió a Agustín Canapino sentirse más que satisfecho luego de su experiencia en Las 24 Horas de Daytona, sobre el circuito estadounidense Daytona International Speedway, que marcó la victoria de una figura internacional y excampeón de Fórmula 1: el español Fernando Alonso.

A bordo del Cadillac DPi VR de Juncos Racing, el arrecifeño fue 8º en DPi y 30º en la general junto a sus compañeros de tripulación Will Owen, Rene Binder y Kyle Kaiser.

En lo individual, el balance es muy bueno. Cada vez que le tocó tomar el volante, Canapino se mantuvo siempre entre los más rápidos. De hecho fue el más veloz de Juncos Racing y el 17º en la carrera con 1m35s329.

"Aprendí un montón de cosas, por ejemplo haberme exigido a niveles que nunca hubiese imaginado, poner todo y un poco más en un auto extremadamente rápido como el Cadillac de IMSA", destacó el último campeón del Turismo Carretera.

El piloto bonaerense también analizó su desempeño después de la carrera: "Estoy muy contento porque los tiempos que se hicieron en los momentos que tuve que manejar fueron muy buenos. El ritmo fue espectacular, descontando con la punta en varias vueltas, y una gran clasificación, así que me llevo todo eso y lo voy a disfrutar con el tiempo, cuando empiece a tomar conciencia de todo lo que pasó acá".

Distintos problemas eléctricos en el Cadillac le hicieron perder varias vueltas. Sin embargo, el equipo del superó los escollos técnicos y climáticos, y pudo completar la exigencia total con 555 vueltas, a 38 de los ganadores: Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor y Renger Van Der Zande.

"Fue una prueba muy exigente. Más dura de lo que esperaba", reconoció Canapino en declaraciones a Fox Sports, quien cumplió dos turnos de manejo. Y agregó: "Pensé que no iba a tener problemas con la espalda, pero después de cuatro horas y a esta velocidad, me pasó factura. Es más extremo de lo que uno se imagina".

"Nos pasaron cosas que nos hicieron retrasar, pero terminamos una carrera muy dura", dijo Canapino, que se ilusiona con repetir pruebas como la de ayer.

"Me encantaría tener más desafíos en el automovilismo internacional, pero no depende exclusivamente de mí", contó el arrecifeño, que dejó en claro que si no se da la chance de vincularse al automovilismo en los Estados Unidos, no tendrá inconvenientes en seguir compitiendo en la Argentina.