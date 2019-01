La actriz de La Esposa sigue firme en su camino a quedarse con el premio Oscar el próximo 24 de febrero Crédito: Agencias

Falta cada vez menos para una nueva entrega de los Oscar , y los SAG son el último peldaño en el camino hacia esos galardones. Si bien muchos de los ganadores permiten reforzar el prode sobre quiénes suenan con más fuerza de cara al 24 de febrero, el Sindicato de Actores también se dio el gusto de premiar nombres que parecían escaparle al radar.

Pero los SAG son mucho más que el prólogo a los Oscar, y no solo porque comprenden el rubro televisivo, sino también porque es el premio que destaca de forma exclusiva el trabajo de los actores y actrices. Por ese motivo, repasamos los puntos más importantes que dejó la vigésimo quinta velada de los SAG.

La señora Maisel es la dueña de la pantalla chica

Luego de obtener un Globo de Oro, de arrasar en los Critic´s Choice Awards y en los Emmy del año pasado, The Marvelous Mrs. Maisel sigue recolectando premios. La comedia de Amy Sherman-Palladino es una de las ficciones más galardonadas de los últimos años y de manera unánime es reconocida en cada gala de eventos. El resto de las propuestas humorísticas, como GLOW, Barry o Atlanta, también gozan de un elevado nivel, pero ninguna parece hacerle sombra al reinado de Maisel. Habrá que esperar hasta los próximos Emmy para descubrir si surge una comedia que amenace con quitarle la corona, o si definitivamente y como sucediera en otras épocas con Modern Family, la serie se perpetuará como una ganadora serial.

En los SAG, The Marvelous Mrs. Maisel se llevó los premios a mejor elenco, mejor actriz de comedia para Rachel Brosnahan y mejor actor en serie de comedia para Tony Shalhoub , lo que da pie al siguiente punto en la lista.

Se hizo justicia: Tony Shalhoub fue reconocido por su trabajo en The Marvelous Mrs. Maisel

Aunque esa comedia plantea un mundo retratado por una mirada femenina, el padre de la protagonista es uno de los grandes pilares de la historia. Así como en Gilmore Girls, la otra serie de Amy Sherman- Palladino, Rory y Lorelai tenían con el patriarca de la familia un vínculo que podía ir de la ternura al rechazo en un instante, The Marvelous Mrs. Maisel también trabaja la relación de una mujer adulta y su padre.

Tony Shalhoub es Abe Weissman, un papá neurótico que según reconoció Amy Sherman- Palladino, tiene muchos puntos en común con su propia figura paterna. Abe es una figura entrañable y uno de los puntos más fuertes de la saga, y finalmente en los SAG fue merecidamente destacado como el mejor actor de comedia por su trabajo en esa ficción.

El reclamo de Patricia Arquette

Luego de ser premiada en los Critic´s Choice Awards, Patricia Arquette volvió a ganar en el rubro de mejor actriz en película de TV o miniserie por su actuación en Escape at Dannemora. Si bien su galardón no fue una sorpresa, ella aprovechó su espacio para hacer un reclamo sindical.

Teniendo en cuenta que los SAG son premios brindados por el Sindicato de Actores, un comité que defiende los derechos de los intérpretes, Arquette comprendió que ese era el espacio para llamar a los artistas menos reconocidos a no permitir abusos profesionales.

Fue el único discurso que escapó a los agradecimientos de rigor, y por ese motivo tuvo peso propio a lo largo de una velada que se caracterizó por una total ausencia de comentarios con carga política.

Jason Bateman se posiciona en el drama

Aunque suele estar asociado a la comedia, Jason Bateman está logrando un destacado trabajo en Ozark. La serie de Netflix y su elenco contaron en el pasado con varias nominaciones a los Globo de Oro, Emmy y a los SAG 2018, pero nunca se quedaron con ninguna estatuilla. Y si bien en los SAG 2019 el rubro presentaba a pesos pesados como Bob Odenkirk o Joseph Fiennes, Bateman se llevó el premio a mejor actor en serie de drama, un reconocimiento que probablemente se traduzca en nuevos proyectos alejados del terreno del humorístico.

Emily Blunt, ganadora contra todos los pronósticos

Otra de las bienvenidas sorpresas que dejó la velada, fue el premio a Emily Blunt como mejor actriz de reparto por Un lugar en silencio. El film dirigido por John Krasinsky fue una de las sorpresas de 2018, pero sin embargo no recibió demasiadas nominaciones. La única excepción fue en los Critic´s Choice Awards, donde ganó en la categoría a mejor película de terror y ciencia ficción. Por ese motivo, el reconocimiento a Blunt tuvo sabor a revancha no solo porque ella fue ignorada en la categoría a Mejor actriz en los Oscar, sino también porque demostró que el cine de género es cuna no solo de grandes obras, sino también de grandes actuaciones.

Glenn Close casi puede acariciar el Oscar

La Esposa, la película que podría llevar a Close a ganar el Oscar

Por su trabajo en el film La esposa, Glenn Close ya ganó los premios a mejor actriz no solo en los SAG 2019, sino también en los Critic's Choice Awards y en los Globo de Oro. Lady Gaga, la revelación y la opción favorita para un gran sector de la crítica, solo pudo compartirlo con Close en los Critic's cuando ambas empataron en cantidad de votos recibidos. Y frente a este panorama, es casi un hecho que Close logrará en febrero su primer Oscar a mejor actriz.

¿Rami Malek o Christian Bale?

Los SAG reconocieron a Rami Malek como el mejor actor en cine, abriendo el juego y dejándolo a él y a Christian Bale como los candidatos más fuertes para obtener el Oscar en esa categoría.

Por su trabajo en El vicepresidente, Bale también fue distinguido en premios anteriores. De esa forma es casi un hecho que la estatuilla quedará en manos de alguno de ellos. De momento y gane quien gane, la única certeza es que la Academia premiará a un actor por componer a una figura histórica, una costumbre que parece no querer abandonar.

Pantera Negra recibió su primer galardón

Una de las categorías exclusivas de los SAG, es el que premia el trabajo colectivo a través de las ternas a mejor elenco en cine, en serie de drama y en comedia. Y en la pantalla grande, el Sindicato de Actores comprendió que el film de Marvel era el que más lo merecía.

Pantera Negra recibió decenas de nominaciones e incluso un inesperado reconocimiento que la puso en competencia para los Oscar, donde es poco probable que pueda hacerse con el premio a mejor película. Por ese motivo el galardón de los SAG es un gesto de apoyo a un largometraje que, más allá de sus valores narrativos, pudo construir un sólido film de aventuras compuesto por un elenco casi exclusivamente afroamericano.