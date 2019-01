Fuente: FotoBAIRES

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de enero de 2019 • 09:28

ROSARIO.- El desahogo tenía su explicación: Boca necesitaba retomar la actividad oficial con el pie derecho. Y aunque el empate no fue el premio esperado, el punto que rescató ante Newell's terminó llevando la tranquilidad que se necesitaba. Un 1-1 que llegó de la mano de Darío Benedetto, el goleador que repitió un gesto que lo transformó en meme en diciembre y que ahora parece ser una marca registrada. Eso sí, no explicó el motivo de la repetición del festejo, pero sí habló de la final de la Copa Libertadores perdida ante River, aunque a tono con las declaraciones del resto del plantel, evitó hacer referencia al partido: "Hay que demostrar que estamos de pie, hay que hacer borrón y cuenta nueva, y dar vuelta la página".

El flamante capitán xeneize señaló que el empate con Newell's sirve "desde lo anímico" y habló sobre su lugar como referente del plantel: "Tengo la responsabilidad de siempre, la misma desde que llegué a Boca. Ahora que tuve la cinta, mucho más. Destaco la actitud y la garra que le pusimos".

Sobre los momentos que compartió en el campo de juego con Carlos Tevez, al principio, y Ramón Ábila, después, Benedetto destacó: "El técnico va probando y rotando. Hay errores como todos los partidos, por lo menos no se perdió. Con los dos me siento cómodo. Me tocó jugar con "Wancho" y con Carlos. En ambos casos lo decide el entrenador".

La semana pasado había explicado el gesto: "No sé por qué lo hice"

Fuente: Archivo

Tanto golpeó la inolvidable final de diciembre, que la semana pasada Benedetto no tuvo inconvenientes en hablar sobre el gesto que le hizo a Gonzalo Montiel al momento de su gol en Madrid, el del 1-0, cuando le sacó la lengua con una expresión que se convirtió en meme constante para cada situación futbolística o cotidiana. "No me arrepiento, pero al mismo tiempo ni siquiera sé por qué lo hice. No sabía cómo festejarlo por la emoción y la ira. Como dijo él, son cosas que quedan en la cancha. No fue con intención de burlarme", expresó.