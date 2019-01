Claudia Villafañe, sobre Diego Maradona: "Vive en una realidad paralela"

La productora teatral se mostró muy enojada con la serie que preparan sobre la vida de su exmarido

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de enero de 2019 • 12:49

La historia de Diego Maradona será televisada a través de una ficción que contará la vida del futbolista en tres momentos de su carrera, desde su juventud hasta la actualidad. En ese recorte queda incluida también la relación del futbolista con Claudia Villafañe , su exesposa y madre de sus dos primeras hijas, Dalma y Gianinna. Luego de que ambos se separaron, la pareja se caracterizó por no cesar de acumular demandas y discusiones mediáticas; la más reciente, se trata justamente de la interpretación que la ex mujer de El Diez tendrá en la serie biográfica Maradona, sueño bendito.

En una reciente entrevista que le hicieron en el programa Infama Recargado, la empresaria teatral se mostró indignada y disgustada por los aspectos que la serie mostrará de su vida. "Vi por dónde querían ir, qué es lo que vende, el morbo y esas cosas", dijo, y explicó cuáles son sus planes si llega a salir a la luz la producción de BTF Media que se verá por Amazon Prime Video. "Voy a ver bien que pasa. Si nos deja mal paradas a mis hijas y a mí, contando una realidad ficticia que no es la que yo viví, seguramente voy a salir a contar mi parte. Contar cómo vivimos los dos. Acá no hay dos historias, es una sola", señaló.

Claudia Villafañe opinó sobre la serie inspirada en la vida de Diego Maradona - Fuente: América TV 03:59

Video

Durante la entrevista, Villafañe contó además cómo es la relación entre ambos actualmente. "Yo estoy bloqueada de su teléfono ahora porque le conté cosas que pasaron con su abogado [Matías Morla] y se ve que habrán preguntado si fue verdad o no. Después le quise escribir para comentarle algo de [Carlos] Bilardo y pensé que había cambiado la foto de perfil, pero no, me había bloqueado en el celular", aseguró. Y agregó: "Lo llamé por una cosa puntual que le tenía que comentar de una de nuestras hijas. Me atendió y hablamos de todo porque él mezcla todo. Vuelve con los juicios y con las cosas que todos sabemos que no son verdad. Sigue sosteniendo que no gané las causas, que yo no estoy sobreseída y le dije que si quería le mandaba toda la documentación de las causas que ya están terminadas para que él viera que es verdad lo que le estoy diciendo".

Claudia Villafañe, enojada con cómo es representada en la serie inspirada en la vida de Maradona 03:58

Video

Villafañe, que en la serie será interpretada por las actrices Julieta Cardinali y Laura Esquivel, volvió a mostrarse poco adepta al conflicto: "En todo este tiempo, cuando estuve con Diego y cuando estuve separada de él, jamás hablé mal de él. Es el padre mis hijas. Lo voy a respetar siempre. Soy así, por más que a veces tenga ganas de matarlo. Lo voy a respetar como el padre de mis hijas y el abuelo de nuestros nietos".

Al final, asintió que su exmarido "vive en una realidad paralela" por la influencia de su entorno, que nunca le dice cómo son las cosas.

Los actores que interpretarán en orden cronológico a Diego Maradona son Nicolás Goldschmidt Nazareno Casero y Juan Palomino. Crédito: Amazon Prime Video