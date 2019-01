Moria Casán contra Soledad Silveyra: "Sos mala actriz"

La diva respondió a declaraciones de la actriz sobre su paso por Bailando por un sueño hace varios años. Fuente: Archivo

Hace algunos días, Solita se refirió a su experiencia como jurado en Bailando por un sueño , donde la relación con sus compañeras no fue la mejor. "En el jurado lo que pasó es que Moria (Casán) y Nacha (Guevara) se aliaron y yo era el patito feo al lado de esas tremendas mujeres, sobre todo de Nacha, que es de una perfección incalculable. Así que muy bien no la pasé. De todo queda un aprendizaje", reveló.

Siempre atenta a lo que se dice de ella, Moria se dirigió a Twitter para responderle a la actriz. "Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral (por Facundo Arana, con quien coprotagoniza Cartas de Amor en Mar del Plata). No me nombres si la pasaste pésimo. No tendrías que haber venido a Intrusos cuando lo conduje, y cuando terminó la nota, arcercarte y decirme al oído #HiceActing", disparó Moria. "#EsaPsicopateada berreta hacela con otra, mami. Y agradecé que gracias a Nacha y a mí lograse sobresalir con tu obvia performance de víctima".

La diva, notablemente enojada, continuó con su descargo: "Algo me queda claro: #SosMalaActríz #NuncaTeCreíNada #Mové tus zonas oscuras en el psicólogo o psiquiatra y dejá de joder con Nacha y conmigo. #Hablá de tu presente, dejá de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada", concluyó.

"¡Moria te invito al teatro!", escribió Solita en la misma red social cambiando el tono del diálogo. "Tené un poco de sentido del humor. Somos grandes, mi querida", dijo la actriz para cerrar el tema.