El provocador regreso teatral de Cate Blanchett

Cate Blanchett, en la escena de Londres

Decididamente, la actriz australiana Cate Blanchett no le teme a los desafíos. En cine, lo demostró en películas como El aviador, Blue Jasmine (por los que se llevó el Oscar), Babel o Carol. En distintos escenarios ha sido Susan Traherne, en Plenty; Hedda Gabler, en Hedda Gabler; Blanche DuBois, en Un tranvía llamado deseo; o la Elena de Tío Vania. En Manifesto, la video instalación de Julian Rosefeldt que se presentó en la Fundación Proa, encarnó a 12 personajes proféticos que arrastran sus pequeñas vidas mientras recitan fragmentos de los manifiestos y proclamas de Marx y Engels, Tristan Tzara, Guy Debord, Dziga Vertov, Marinetti, Paul Elouard, Louis Aragon, Francis Picabia o el colectivo danés Dogma. Alguna vez ha dicho que entiende al teatro como una provocación.

Su regreso a los escenarios de Londres se produjo con la obra When We Have Sufficiently Tortured Each Other (Cuando nos hemos torturado lo suficiente), propuesta cargada de escenas de sexo y violencia extrema. En la obra mantiene relaciones lésbicas, corre por el escenario con un arnés y protagoniza escenas sadomasoquistas. "Algunos espectadores se pondrán furiosos, algunos estarán perplejos, algunos puede que se exciten", declaró ella. En la página oficial de la obra hay un apartado que dice lo siguiente: "Tenga en cuenta que esta producción contiene temas para adultos, violencia y escenas de naturaleza sexual que algunas personas pueden encontrar angustiosas. Si necesita más información, los detalles de contacto se proporcionan en nuestro Centro de ayuda". Se presenta en una de las salas del National Theater.

La pieza es una versión libre y contemporánea de la novela epistolar Pamela, publicada por Samuel Richardson en 1740. Muchos la consideran como una suerte de 50 sombras de Grey del siglo XVIII, en la que una criada adolescente es víctima de los abusos de su señor pero, tras varias vueltas de tuerca, acaba casándose con él. La obra dura dos horas. Los diarios londinense cuentan que en las funciones de prestreno una señora mayor se desmayó. Otros testimonios dicen que no es para tanto. Sea por la presencia de Blanchett (hace 7 años su presentación en el Teatro Barbican con una obra surrealista del dramaturgo alemán Botho Strauss fue había sido un éxito de taquilla) las entradas ya están agotadas.